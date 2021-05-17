Адвокат рассказал, что не так с обращением Чауса и объяснил "привет Порошенко"

Николай Чаус записал видеообращение / beztabu.net

Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец прокомментировал видеообращение бывшего судьи Дарницкого райсуда Киева, в котором он анонсировал громкие разоблачения высокопоставленных лиц.

В комментарии изданию Strana.ua адвокат предположил, что видео Чаус записал под давлением и он не находится на свободе. По его мнению, экс-судью контролируют некие лица, и вероятнее всего к его похищению из Молдовы причастны украинские спецслужбы.

Он также обратил внимание на то, что Чаус читал свое обращение по бумажке: "Если человек говорит от себя, он будет заикаться, проявлять какую-то мимику. А здесь Чаус сидит ровно и просто зачитывает текст".

По его мнению, попытка Чауса доказать, что из Молдовы его никто не похищал, выглядит неубедительно. Он считает, что Чаус находится в Украине, и под контролем спецслужб.

Адвокат также обратил внимание на то, видео в Телеграмм-канале где появилось обращение Чауса, является первым публичным сообщением в этом Телеграмм-канале, но по счету оно является шестым: "Видимо, до этого пытались в нем тоже что-то размещать. Сам адрес электронной почты, на который зарегистрирован Телеграмм-канал, анонимный – он не требует регистрации номера мобильного телефона. Это сделано умышленно, чтобы нельзя было отследить его местонахождение".

Кравец также не исключил, что дело Чауса может быть использовано в политической игре против Петра Порошенко: "Судя по резко спавшему присутствию Порошенко в медиапространстве с момента похищения Чауса, на мой взгляд, все, и в том числе Порошенко, считают, что у Чауса есть какая-то информация о своем похищении и причастности пятого президента к этому".

Напомним, в своем обращении Чаус заявил о том, что чувствует себя хорошо и с ним все в порядке. Скандальный судья также утверждает, что находится в безопасности, однако не может сообщить о своем местоположении. По его словам, он был похищен еще в 2016 году и пообещал в ближайшее время много разоблачений.

Похищение Николая Чауса в Молдове:

В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.

Позднее в Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении Чауса. 30-летнего мужчину задержали 9 мая при въезде в страну. На следующий день ему предъявили обвинение в "организации и исполнении действий группы лиц, которая непосредственно участвовала в похищении украинского экс-судьи".

Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Дело Николая Чауса: