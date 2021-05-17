Скандальный судья Чаус записал обращение и анонсировал громкие разоблачения

Николай Чаус / УНИАН

Исчезнувший в Молдове бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, который ранее сбежал из Украины, записал видеообращение.

На опубликованной записи он говорит о том, что чувствует себя хорошо и с ним все в порядке.

Скандальный судья также утверждает, что находится в безопасности, однако не может сообщить о своем местоположении.

По его словам, он был похищен еще в 2016 году и пообещал в ближайшее время много разоблачений.

"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году", - сообщил экс-судья.

Отметим, что видео на канале у Чауса в мессенджере подписано как "Привет, Петр Алексеевич" (имя и фамилия экс-президента Петра Порошенко, - ред.).

"В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы", - добавил Чаус.

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Похищение Николая Чауса в Молдове:

В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.

Позднее в Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении Чауса. 30-летнего мужчину задержали 9 мая при въезде в страну. На следующий день ему предъявили обвинение в "организации и исполнении действий группы лиц, которая непосредственно участвовала в похищении украинского экс-судьи".

Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Дело Николая Чауса: