Скандальный судья Чаус записал обращение и анонсировал громкие разоблачения

Видео на канале у Николая Чауса в мессенджере подписано как "Привет, Петр Алексеевич".
Исчезнувший в Молдове бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, который ранее сбежал из Украины, записал видеообращение.
На опубликованной записи он говорит о том, что чувствует себя хорошо и с ним все в порядке.
Скандальный судья также утверждает, что находится в безопасности, однако не может сообщить о своем местоположении.
По его словам, он был похищен еще в 2016 году и пообещал в ближайшее время много разоблачений.
"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году", - сообщил экс-судья.
Отметим, что видео на канале у Чауса в мессенджере подписано как "Привет, Петр Алексеевич" (имя и фамилия экс-президента Петра Порошенко, - ред.).
"В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы", - добавил Чаус.
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Похищение Николая Чауса в Молдове:
В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.
Позднее в Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении Чауса. 30-летнего мужчину задержали 9 мая при въезде в страну. На следующий день ему предъявили обвинение в "организации и исполнении действий группы лиц, которая непосредственно участвовала в похищении украинского экс-судьи".
Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.
Дело Николая Чауса:
- В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
- В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
- В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
- В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
- После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.
- В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.