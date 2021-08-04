Аномалія в Києві: посеред літа раптово розцвіли магнолії

Магнолії в парку Наталія / соцмережі

В українській столиці на початку серпня помітили неймовірну аномалію. У парку Наталя несподівано для цього часу зацвіли магнолії.

Як пише ТСН, зазвичай, ці квіти в Україні, починають розпускатися на початку квітня і масово цвітуть в половині цього місяця.

Магнолії в парку Наталка також раніше традиційно цвіли навесні. Що послужило їх цвітінню на даний момент - невідомо.

Хоча, експерти відзначають, що є види магнолії, які цвітуть пізньою весною або влітку. Це - Магнолія оберненояйцевидна (Magnolia obovata), Магнолія трипелюсткова (Magnolia tripetala), Магнолія лікарська (Magnolia officinalis). Але їх період цвітіння також не пов'язаний з серпнем, адже розпускаються ці різновиди в травні, максимум, в червні.

Трохи про аномалії природи в 2021 році:

У світі фіксується рекордна спека, яка провокує масштабні лісові пожежі. Останнім часом від великого вогню постраждали Туреччина, Греція і російська Якутія.

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Тим часом, в Бразилії і ПАР навпаки фіксується хвиля рекордно холодного повітря для цих країн. У Бразилії навіть випав сніг.

Раніше Європа страждала від потужних злив, які затопили вулиці і цілі міста. Україна також потрапила в осередок негоди: найбільше постраждали Київ і Одеса. Також підтопленими були Маріуполь і Хмельницький, раніше Дніпро, а тепер і Чернівці. А ось у Херсоні через сильну спеку садівники почали достроково збирати врожай.