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Аномалия в Киеве: посреди лета внезапно расцвели магнолии

4 августа 2021, 18:30
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Эти цветы в Украине обычно распускаются в середине весны.

Магнолии в парке Наталья / Соцсети

В украинской столице в начале августа заметили невероятную аномалию. В парке Наталья неожиданно для этого времени зацвели магнолии.

Как пишет ТСН, обычно, эти цветы в Украине, начинают распускаться в начале апреля и массово цветут в половине этого месяца.

Магнолии в парке Наталка также ранее традиционно цвели весной. Что послужило их цветению на данный момент - неизвестно.

Хотя, эксперты отмечают, что есть виды магнолии, которые цветут поздней весной или летом. Это - магнолия обратнояйцевидная (Magnolia obovata), магнолия трехлепестковая (Magnolia tripetala), магнолия лекарственная (Magnolia officinalis). Но их период цветения также не связан с августом, так как распускаются эти разновидности в мае, максимум, в июне.

Немного об аномалиях природы в 2021 году:

В мире фиксируется рекордная жара, которая провоцирует масштабные лесные пожары. В последнее время от большого огня пострадали Турция, Греция и российская Якутия.

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Тем временем, в Бразилии и ЮАР наоборот фиксируется волна рекордно холодного воздуха для этих стран. В Бразилии даже выпал снег.

Ранее Европа страдала от мощных ливней, которые затопили улицы и целые города. Украина также попала в очаг непогоды: наиболее пострадали Киев и Одесса. Также подтоплеными были Мариуполь и Хмельницкий, ранее Днепр, а теперь и Черновцы. А вот в Херсоне из-за сильного зноя садоводы начали досрочно собирать урожай.

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