В Киеве с балкона оборвалась дедушкина "тепличка" с рассадой

На месте происшествия работали спасатели, которые демонтировали опасные конструкции. Место происшествия огородили.
В Киеве обвалился балкон - ЧП произошло в девятиэтажном доме на улице Вербицкого, что в Дарницкой районе.
На месте происшествия работали спасатели, которые демонтировали опасные конструкции. Место происшествия огородили, сообщила Магнолия-ТВ.
"В доме обвалилась пристройка балкона на 6-м этаже. Только чудом в этот момент внизу никто не шел, поэтому обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
Соседи рассказали, что в квартире, где произошел обвал, живет дедушка. У него на балконе была достройка, в которой он выращивал зеленую рассаду. И собственноручно смастеренная клумба "устала" и обвалилась.
Ранее Главред писал о том, что в в центре столицы произошло ЧП. В так называемой "трубе" — подземном переходе на Майдане Независимости — обрушился потолок.
В результате инцидента чудом никто не пострадал. Отметим, что в этом переходе в центре города обычно очень многолюдно, так как там находится в том числе и вход в метро.
Переход пока закрыли. На место инцидента прибыли ремонтники.