В Киеве с балкона оборвалась дедушкина "тепличка" с рассадой

В Киеве обвалился балкон

В Киеве обвалился балкон - ЧП произошло в девятиэтажном доме на улице Вербицкого, что в Дарницкой районе.

На месте происшествия работали спасатели, которые демонтировали опасные конструкции. Место происшествия огородили, сообщила Магнолия-ТВ.

"В доме обвалилась пристройка балкона на 6-м этаже. Только чудом в этот момент внизу никто не шел, поэтому обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Соседи рассказали, что в квартире, где произошел обвал, живет дедушка. У него на балконе была достройка, в которой он выращивал зеленую рассаду. И собственноручно смастеренная клумба "устала" и обвалилась.

Ранее Главред писал о том, что в в центре столицы произошло ЧП. В так называемой "трубе" — подземном переходе на Майдане Независимости — обрушился потолок.

В результате инцидента чудом никто не пострадал. Отметим, что в этом переходе в центре города обычно очень многолюдно, так как там находится в том числе и вход в метро.

Переход пока закрыли. На место инцидента прибыли ремонтники.