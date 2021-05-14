Арахамія розповів, хто замість Степанова стане главою МОЗ

Давид Арахамія / УНІАН

Керівник фракції Слуги народу (політсила президента Зеленського) Давид Арахамія назвав причини ймовірної відставки керівника МОЗ Максима Степанова. Про це нардеп сказав 14 травня в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

За словами Арахамії, Степанов провалив закупівлі вакцин проти коронавірусу. А всі успіхи України щодо переговорів щодо закупівлі вакцин, як вважає нардеп, були досягнуті стараннями президента Володимира Зеленського і керівника офісу президента Андрія Єрмака. Як він вважає, Степанов не виявляв належної ефективності в цьому напрямку.

Арахамія також переконує, що Ляшко не несе відповідальності за провали в кампанії вакцинації, тому що відповідав за інший напрямок ‒ карантинні заходи. І вони, на думку нардепа, були ефективними.

У перерві ток-шоу Арахамія і зовсім заявив, що Ляшко займе пост міністра замість Степанова.

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