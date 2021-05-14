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Арахамія розповів, хто замість Степанова стане главою МОЗ

14 травня 2021, 23:42

Всі успіхи України по переговорах щодо закупівлі вакцин, як вважає Арахамія, були досягнуті стараннями президента Зеленського і керівника ОП Єрмака.

Арахамія
Давид Арахамія / УНІАН

Керівник фракції Слуги народу (політсила президента Зеленського) Давид Арахамія назвав причини ймовірної відставки керівника МОЗ Максима Степанова. Про це нардеп сказав 14 травня в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

За словами Арахамії, Степанов провалив закупівлі вакцин проти коронавірусу. А всі успіхи України щодо переговорів щодо закупівлі вакцин, як вважає нардеп, були досягнуті стараннями президента Володимира Зеленського і керівника офісу президента Андрія Єрмака. Як він вважає, Степанов не виявляв належної ефективності в цьому напрямку.

Арахамія також переконує, що Ляшко не несе відповідальності за провали в кампанії вакцинації, тому що відповідав за інший напрямок ‒ карантинні заходи. І вони, на думку нардепа, були ефективними.

У перерві ток-шоу Арахамія і зовсім заявив, що Ляшко займе пост міністра замість Степанова.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Раніше головред писав про те, що два члени українського Кабінету - керівник Міністерства економіки Ігор Петрашко і керівник Міністерства транспорту Владислав Криклій - вирішили піти зі своїх постів. Про це 14 травня повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від Партії європейська солідарність (політсила Петра Порошенка) Олексій Гончаренко.
  • Він стверджує, що обидва міністри подали заяви про відставку.
  • Як писали журналісти, міністру охорони здоров'я Максиму Степанову 14 травня в офісі президента глава країни Володимир Зеленський запропонував написати заяву про звільнення за власним бажанням.
  • Степанов не дав чіткої відповіді і пішов "думати". Поки він думав, прем'єр-міністр Шмигаль подав подання про його звільнення.
Максим Степанов новини України Давид Арахамія Віктор Ляшко
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