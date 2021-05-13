Арестович порадив, як раз і назавжди вирішити мовне питання в Україні

Олексій Арестович / Фото Facebook

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович, який сам потрапляв у мовний скандал, порадив, як раз і назавжди вирішити мовне питання в Україні.

Арестович розповів в ефірі телеканалу Україна 24 про дослідження, що проводилося в Голландії та було присвячене проблемам української та російської мов в Україні.

В ході дослідження в одному приміщенні зібрали людей, які категорично виступали за українську мову, і тих, хто підтримував надання російській статусу другої державної мови.

"Їм дали можливість сваритися, скільки хочуть", - розповів спікер української делегації в ТКГ.

Арестович пояснив, що вдалося з'ясувати дослідникам:

"Прихильникам української мови дуже важливе почуття безпеки в цьому питанні, для них мова – частина самоідентифікації, російськомовних співгромадян вони сприймають як загрозу і п'яту колону. Російськомовні почуваються в Україні людьми другого сорту, це було встановлено психологами. І голландці запропонували просте рішення: українцям треба дати почуття безпеки, а російськомовним – дати відчуття того, що вони такі самі громадяни".

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