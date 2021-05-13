Арестович порадив, як раз і назавжди вирішити мовне питання в Україні

Спікер ТКГ розповів про дослідження, що проводилося в Голландії та було присвячене проблемам української та російської мов в Україні.
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович, який сам потрапляв у мовний скандал, порадив, як раз і назавжди вирішити мовне питання в Україні.
Арестович розповів в ефірі телеканалу Україна 24 про дослідження, що проводилося в Голландії та було присвячене проблемам української та російської мов в Україні.
В ході дослідження в одному приміщенні зібрали людей, які категорично виступали за українську мову, і тих, хто підтримував надання російській статусу другої державної мови.
"Їм дали можливість сваритися, скільки хочуть", - розповів спікер української делегації в ТКГ.
Арестович пояснив, що вдалося з'ясувати дослідникам:
"Прихильникам української мови дуже важливе почуття безпеки в цьому питанні, для них мова – частина самоідентифікації, російськомовних співгромадян вони сприймають як загрозу і п'яту колону. Російськомовні почуваються в Україні людьми другого сорту, це було встановлено психологами. І голландці запропонували просте рішення: українцям треба дати почуття безпеки, а російськомовним – дати відчуття того, що вони такі самі громадяни".
Мовні скандали в Україні - про що раніше писав Главред:
- В Україні періодично виникають мовні скандали. Зокрема, в Одесі в магазині верхнього одягу покупець назвала українську мову "яловичою".
- У Києві виник конфлікт через те, що в салоні для тварин принципово не надають послуги україномовним клієнтам.
- У Харкові під час сесії обласної ради депутат від Європейської солідарності Олександр Дорошенко відмовився перейти на державну мову і виступав російською.
- У Дніпрі вчителька обізвала російськомовних дітей "ворогами держави".
- У ЗСУ також розгорівся скандал через російську мову.