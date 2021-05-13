Арестович посоветовал, как раз и навсегда решить языковой вопрос в Украине

Алексей Арестович / Фото Facebook

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, который и сам попадал в языковой скандал, посоветовал, как раз и навсегда разрешить языковой вопрос в Украине.

Арестович рассказал в эфире телеканала Украина 24 об исследовании, которое проводилось в Голландии и было посвящено проблемам украинского и русского языков в Украине.

В ходе исследования в одном помещении собрали людей, которые категорически выступали за украинский язык, и тех, кто поддерживал предоставление русскому статуса второго государственного языка.

"Им дали возможность ссориться, сколько хотят", - рассказал спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович объяснил, что удалось выяснить исследователям:

"Сторонникам украинского языка очень важно чувство безопасности в этом вопросе, для них язык – часть самоидентификации, русскоязычных сограждан они воспринимают как угрозу и пятую колонну. Русскоязычные чувствуют себя в Украине людьми второго сорта, это было установлено психологами. И голландцы предложили простое решение: украинцам надо дать чувство безопасности, а русскоязычным – дать чувство того, что они такие же граждане".

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