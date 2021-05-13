Арестович посоветовал, как раз и навсегда решить языковой вопрос в Украине

Спикер ТКГ рассказал об исследовании, которое проводилось в Голландии и было посвящено проблемам украинского и русского языков в Украине.
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, который и сам попадал в языковой скандал, посоветовал, как раз и навсегда разрешить языковой вопрос в Украине.
Арестович рассказал в эфире телеканала Украина 24 об исследовании, которое проводилось в Голландии и было посвящено проблемам украинского и русского языков в Украине.
В ходе исследования в одном помещении собрали людей, которые категорически выступали за украинский язык, и тех, кто поддерживал предоставление русскому статуса второго государственного языка.
"Им дали возможность ссориться, сколько хотят", - рассказал спикер украинской делегации в ТКГ.
Арестович объяснил, что удалось выяснить исследователям:
"Сторонникам украинского языка очень важно чувство безопасности в этом вопросе, для них язык – часть самоидентификации, русскоязычных сограждан они воспринимают как угрозу и пятую колонну. Русскоязычные чувствуют себя в Украине людьми второго сорта, это было установлено психологами. И голландцы предложили простое решение: украинцам надо дать чувство безопасности, а русскоязычным – дать чувство того, что они такие же граждане".
Языковые скандалы в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В Украине периодически возникают языковые скандалы. В частности, в Одессе в магазине верхней одежды покупатель назвала украинский язык "говяжьим".
- В Киеве возник конфликт из-за того, что в салоне для животных принципиально не предоставляют услуги украиноязычным клиентам.
- В Харькове во время сессии областного совета депутат от Европейской солидарности Александр Дорошенко отказался перейти на государственный язык и выступал на русском.
- В Днепре учительница обозвала русскоязычных детей "врагами государства".
- В ВСУ также разгорелся скандал из-за русского языка.