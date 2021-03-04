В Харькове депутат облсовета вляпался в языковой скандал

Как накажут Александра Дорошенко за отказ говорить на украинском языке / соцсети

В Харькове во время сессии областного совета депутат от Европейской солидарности Александр Дорошенко отказался перейти на государственный язык и выступал на русском.

В Европейской солидарности возмущаются таким поведением депутата, которому уже объявили выговор за нарушение действующего закона о государственном языке.

Кроме того, Дорошенко грозит исключение из фракции - в партии заявили, что соответствующий вопрос сегодня будет рассмотрен на заседании фракции в срочном порядке, а о результатах пообещали проинформировать общественность.

"В случае объяснений, которые фракция посчитает аргументированными, рассмотреть обязательное посещение курсов украинского языка с последующим написанием тестов", - прокомментировала председатель партии в Харьковской области Ирина Фриз.

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Сегодня на сессии Харьковского облсовета Дорошенко, общаясь на русском языке, выступал за сокращение численности Департамента Агропромышленного развития. Когда же один из депутатов попросил его перейти на украинский, тот ответил отказом и заявил, что "будет говорить на том языке, на котором лучше и увереннее себя чувствует".

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