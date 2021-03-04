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В ВСУ разгорелся новый скандал из-за русского языка

4 марта 2021, 09:32
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На офицера ВСУ наложили дисциплинарное взыскание после публикации неоднозначного видео.

ВСУ
Из-за русского языка произошел скандал в ВСУ / УНИАН

Офицер Вооружённых сил по имени Юлия опубликовала на своей странице в TikTok видео, на котором озвучила свою позицию относительно русского языка в Украине.

Видео сопровождалась песней на русском языке Треугольники Carla's Dreams, а на запись были наложены титры в защиту русскоязычных.

"Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является её патриотом", — говорится в пояснительном тексте к видео Юлии в TikTok.

Отметим, что на видео обратил внимание в своем Facebook военнослужащий, участник Операции Объединённых сил Александр Гром.

Он подвергнув девушку критике и написав на неё жалобу. Его возмутило поведение девушки, которая, по его словам, является офицером подразделения морально-психологического обеспечения ВСУ.

"В ходе войны с Россией, когда мы пытаемся сделать украинский язык широко употребляемым для всех слоёв населения, когда те же люди, которые должны были покинуть свои дома в Севастополе, Донецке и Луганске, ломают себя через колено, чтобы перейти на украинский язык в публичной плоскости, вот такая молодёжь продвигает в соцсетях русскую попсу", — возмутился Гром.

Гром заявил, что после его жалобы на девушку наложили дисциплинарное взыскание, однако выразил мнение, что это не решит проблему в целом.

Ранее в школе №11 в Днепре произошел языковой скандал с участием военных, которые пришли в учреждение образования, чтобы поощрить учащихся вступать в военные вузы. Военнослужащие получили замечание от школьника за агитацию на русском языке, а в ответ они начали угрожать парню "беседой".

Читайте такжеВ партии Зеленского решили бороться со штрафами за нарушение языкового закона

Языковые скандалы в Украине:

  • Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал у Украинской ассоциации футбола объяснить, почему судьи на матчах Премьер-лиги нарушают языковой закон и на каком основании и.о главного тренера ФК Львов Виталий Шумский получил штрафную санкцию.
  • В матче 15-го тура Премьер-лиги сезона 2020 / 2021 года главный арбитр Виктор Копиевский дал желтую карточку главному тренеру ФК Львов Виталию Шумскому.
  • После матча тот публично заявил, что предупреждение дали после того, как он потребовал у четвертого арбитра общаться с ним на украинском языке.
  • В Украинской ассоциации футбола сообщили, что Комитет по этике и честной игре уже расследует инцидент.

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