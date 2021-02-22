Креминь потребовал объяснить, почему судьи на матчах говорят на русском

Языковой омбудсмен Тарас Креминь / УНИАН

Уполномоченный по защите государственного языка (омбудсмен) Тарас Креминь потребовал у Украинской ассоциации футбола объяснить, почему судьи на матчах Премьер-лиги нарушают языковой закон и на каком основании и.о главного тренера ФК Львов Виталий Шумский получил штрафную санкцию. Свое требование Креминь выложил в социальной сети Facebook.

"Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК "Львов" по возможному признаку языковой дискриминации", ‒ заявил омбудсмен.

Кремень также напомнил УАФ, что в ноябре минувшего 2020 года направлял ассоциации письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие меры для соблюдения языкового законодательства.

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