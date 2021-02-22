Креминь потребовал объяснить, почему судьи на матчах говорят на русском

Языковой омбудсмен Тарас Креминь внес свою лепту в свежий скандал по поводу украинского языка на футбольном матче ФК Львов - Колос (Коваливка).
Уполномоченный по защите государственного языка (омбудсмен) Тарас Креминь потребовал у Украинской ассоциации футбола объяснить, почему судьи на матчах Премьер-лиги нарушают языковой закон и на каком основании и.о главного тренера ФК Львов Виталий Шумский получил штрафную санкцию. Свое требование Креминь выложил в социальной сети Facebook.
"Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК "Львов" по возможному признаку языковой дискриминации", ‒ заявил омбудсмен.
Кремень также напомнил УАФ, что в ноябре минувшего 2020 года направлял ассоциации письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие меры для соблюдения языкового законодательства.
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Напомним, ранее сообщалось:
- На 67-й минуте матча 15-го тура Премьер-лиги сезона 2020 / 2021 года главный арбитр Виктор Копиевский дал желтую карточку главному тренеру ФК Львов Виталию Шумскому.
- После матча тот публично заявил, что предупреждение дали после того, как он потребовал у четвертого арбитра общаться с ним на украинском языке.
- В Украинской ассоциации футбола сообщили, что Комитет по этике и честной игре уже расследует инцидент.