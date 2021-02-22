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Тренеру ФК Львов впаяли желтую карточку после просьбы перейти на украинский

22 февраля 2021, 09:03

Шумской сказал, что во время матча УПЛ у него не было споров с судьей и его помощниками.

Шумской поделился, что во время матча получил желтую карточку после просьбы насчет языка
Виталий Шумской поделился, что во время матча получил желтую карточку после просьбы насчет языка / pfclviv.com

И.о. главного тренера профессионального футбольного клуба Львов Виталий Шумской во время матча его подопечных с Колосом из Ковалевки Киевской области получил желтую карточку после того, как попросил четвертого арбитра перейти на украинский язык.

Наставник после матча сказал, что попросил рефери назвать причину наказания, но ответа не получил, говорится на сайте ПФК Львов.

Шумской утверждает, что во время матча у него не было споров с главным арбитром и лайнсменами (помощники судьи).

"...Ни с одним из них у меня споров не было. Впрочем, четвертый арбитр разговаривал со мной на русском языке. Я попросил его перейти на украинский. После этого он сразу передал замечание по рации главному арбитру, который подошел ко мне и продемонстрировал желтую карточку", – поделился Шумской.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Шумскому показывают желтую карточку.

"За що…?" – спросил тренер у арбитра.

Напомним, ПФК Львов и Колос (Ковалевка) 20 февраля провели матч в рамках 15 тура украинской Премьер-лиги на львовском стадионе Арена Львов. ПФК Львов уступил сопернику со счетом 0:2.

  • Справка. В Украине 16 июля 2019 года вступил в силу закон о языке. В документе говорится, что в стране во всех общественных организациях и в государственных органах обязаны использовать украинский язык.
  • Позже – 16 января 2021 года – в Украине начали действовать нормы языкового закона, предусмотренные ст. 30 закона. Теперь в сфере обслуживания персонал должен общаться с посетителями на украинском, если клиент не попросит перейти на другой язык.
новости футбола Виталий Шумской
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