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В Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский

25 февраля 2021, 09:58
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Военнослужащие получили замечание от школьника за агитацию на русском языке, а в ответ они начали угрожать.

ВСУ
Украинские военные влипли в скандал с агитацией в школе / УНИАН

В школе №11 в Днепре произошел языковой скандал с участием военных, которые пришли в учреждение образования, чтобы поощрить учащихся вступать в военные вузы.

Военнослужащие получили замечание от школьника за агитацию на русском языке, а в ответ они начали угрожать парню "беседой", пишет Укринформ.

В свою очередь языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к министру обороны Андрею Тарану относительно ситуации, сложившейся в днепровской школе №11 с участием военнослужащих ВСУ.

"Мы направили обращение министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить разъяснения, что на самом деле произошло в учебном заведении города Днепр, и провести служебное расследование относительно ситуации, которая произошла с участием военнослужащих ВСУ", - пишет Креминь в Facebook.

Он отметил, что в течение последних нескольких месяцев в адрес Минобороны были отправлены несколько писем-разъяснений, каким образом имплементируется языковое законодательство в ВСУ.

"И из уст тех людей, кто непосредственно защищает национальные интересы, отстаивает территориальную целостность нашего государства и государственный язык, хотелось бы услышать ответ, почему офицер фактически в унизительной форме позволил себе травить старшеклассника за просьбу говорить на украинском. Искренне надеюсь, что будет оперативный ответ и надлежащая реакция со стороны Министерства обороны, так же как и объяснение со стороны тех офицеров", - подчеркнул он.

Подчеркивается, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, обучения, воспитательных мероприятий, другого уставного общения и служебной деятельности в ВСУ и других воинских формированиях, созданных в соответствии с законом, является государственный язык.

Читайте такжеВ партии Зеленского решили бороться со штрафами за нарушение языкового закона

Языковые скандалы в Украине:

  • Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал у Украинской ассоциации футбола объяснить, почему судьи на матчах Премьер-лиги нарушают языковой закон и на каком основании и.о главного тренера ФК Львов Виталий Шумский получил штрафную санкцию.
  • В матче 15-го тура Премьер-лиги сезона 2020 / 2021 года главный арбитр Виктор Копиевский дал желтую карточку главному тренеру ФК Львов Виталию Шумскому.
  • После матча тот публично заявил, что предупреждение дали после того, как он потребовал у четвертого арбитра общаться с ним на украинском языке.
  • В Украинской ассоциации футбола сообщили, что Комитет по этике и честной игре уже расследует инцидент.
новости Днепра ВСУ языковой закон Тарас Креминь Андрей Таран
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