В Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский

Украинские военные влипли в скандал с агитацией в школе / УНИАН

В школе №11 в Днепре произошел языковой скандал с участием военных, которые пришли в учреждение образования, чтобы поощрить учащихся вступать в военные вузы.

Военнослужащие получили замечание от школьника за агитацию на русском языке, а в ответ они начали угрожать парню "беседой", пишет Укринформ.

В свою очередь языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к министру обороны Андрею Тарану относительно ситуации, сложившейся в днепровской школе №11 с участием военнослужащих ВСУ.

"Мы направили обращение министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить разъяснения, что на самом деле произошло в учебном заведении города Днепр, и провести служебное расследование относительно ситуации, которая произошла с участием военнослужащих ВСУ", - пишет Креминь в Facebook.

Он отметил, что в течение последних нескольких месяцев в адрес Минобороны были отправлены несколько писем-разъяснений, каким образом имплементируется языковое законодательство в ВСУ.

"И из уст тех людей, кто непосредственно защищает национальные интересы, отстаивает территориальную целостность нашего государства и государственный язык, хотелось бы услышать ответ, почему офицер фактически в унизительной форме позволил себе травить старшеклассника за просьбу говорить на украинском. Искренне надеюсь, что будет оперативный ответ и надлежащая реакция со стороны Министерства обороны, так же как и объяснение со стороны тех офицеров", - подчеркнул он.

Подчеркивается, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, обучения, воспитательных мероприятий, другого уставного общения и служебной деятельности в ВСУ и других воинских формированиях, созданных в соответствии с законом, является государственный язык.

Читайте такжеВ партии Зеленского решили бороться со штрафами за нарушение языкового закона

Языковые скандалы в Украине: