"Скотский подход": в салоне Киева принципиально отказались использовать украинский

Киевский салон нарушил языковой закон / glavcom.ua

Жительница Киева Татьяна Шкуратова поделилась, что в столичном салоне для животных Bruno_Groom ее не захотели обслуживать, поскольку принципиально не предоставляют услуги украиноязычным клиентам.

Женщина поделилась в Facebook, что написала отзыв о салоне в Google и пожаловалась на его сотрудников Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.

По словам Шкуратовой, после инцидента она заходила в салон, поскольку думала, что там уже "нет людей без мозга", однако отношения к украиноязычным клиентам не изменилось.

Приводим вашему вниманию часть диалога между Шкуратовой и сотрудницей Bruno_Groom:

Сотрудница салона: "Это вас на украинском языке надо обслуживать?";

Шкуратова: "Так";

Сотрудница салона: "Вы же писали отзыв, мы вам сказали, что принципиально не будем вас обслуживать на украинском языке";

Шкуратова: "Я просто подумала, може, ви все-таки будете дотримуватися законів і обслуговувати українською мовою";

Сотрудница салона: "Нет, у нас ничего не поменялось";

Шкуратова: "Тобто ви відмовляєтеся";

Сотрудница салона: "Да, вы видите, какой у вас подход – подпольный, скотский. И у нас точно такой же";

Шкуратова: "Тобто скотскій?)";

Сотрудница салона: "Вы записали на видео, что вы не постучались, когда зашли?";

Шкуратова: "Ні… (я трохи очманіла від формулювання питання)".

Позже Шкуратова в эфире телеканала Київ поговорила с Креминем.

"Омбудсмен подчеркнул, что за исполнением закона о языке и наказанием за его невыполнения должен следить местные власти…", – поделилась Шкуратова.