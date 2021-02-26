"Скотский подход": в салоне Киева принципиально отказались использовать украинский

Столичный салон для животных жестко нарушил закон о языке.
Жительница Киева Татьяна Шкуратова поделилась, что в столичном салоне для животных Bruno_Groom ее не захотели обслуживать, поскольку принципиально не предоставляют услуги украиноязычным клиентам.
Женщина поделилась в Facebook, что написала отзыв о салоне в Google и пожаловалась на его сотрудников Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.
По словам Шкуратовой, после инцидента она заходила в салон, поскольку думала, что там уже "нет людей без мозга", однако отношения к украиноязычным клиентам не изменилось.
Приводим вашему вниманию часть диалога между Шкуратовой и сотрудницей Bruno_Groom:
Сотрудница салона: "Это вас на украинском языке надо обслуживать?";
Шкуратова: "Так";
Сотрудница салона: "Вы же писали отзыв, мы вам сказали, что принципиально не будем вас обслуживать на украинском языке";
Шкуратова: "Я просто подумала, може, ви все-таки будете дотримуватися законів і обслуговувати українською мовою";
Сотрудница салона: "Нет, у нас ничего не поменялось";
Шкуратова: "Тобто ви відмовляєтеся";
Сотрудница салона: "Да, вы видите, какой у вас подход – подпольный, скотский. И у нас точно такой же";
Шкуратова: "Тобто скотскій?)";
Сотрудница салона: "Вы записали на видео, что вы не постучались, когда зашли?";
Шкуратова: "Ні… (я трохи очманіла від формулювання питання)".
Позже Шкуратова в эфире телеканала Київ поговорила с Креминем.
"Омбудсмен подчеркнул, что за исполнением закона о языке и наказанием за его невыполнения должен следить местные власти…", – поделилась Шкуратова.
- Напомним, 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о языке. В документе говорится, что во всех общественных организациях и в государственных органах обязаны использовать украинский язык.
- Уже 16 января 2021 года в украинском государстве начали действовать нормы языкового закона, предусмотренные ст. 30. Теперь в сфере обслуживания персонал должен общаться с посетителями на украинском, если клиент не попросит перейти на другой язык.
- Из-за нарушения языкового закона не раз возникали скандалы.