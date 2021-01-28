Языковой скандал в Днепре: учительница обозвала русскоязычных детей "врагами государства"

Учительница обозвала русскоязычных детей "врагами государства" / REUTERS

В школе №137 города Днепр разгорелся языковой скандал. Как сообщают родители учеников, учительница младших классов Виктория Жданова ведет жесткую политику украинизации, а детей из русскоязычных семей вообще называет врагами государства. Инцидент предала огласке депутат облсовета Елена Зеева.

"Недавно дали нам нового учителя, а он учит детей, что русский язык – язык врагов, русские – враги, понаехали, колонизировали Украину, кто не говорит по-украински – "ворог держави", и поддерживает врагов, что в Крыму – враги, что русские убивают украинцев. Это все рассказывают детям 7-8 лет (второй класс), в своем возрасте они уже столько ужасов про Сталина знают – благодаря этому учителю", ‒ цитирует она учителей.

По словам родителей, учительница регулярно говорит детям о советском диктаторе Иосифе Сталине и подробно пересказывает леденящие душу исторические события. Они хотели встретиться с педагогом, чтобы обсудить ситуацию, но та продолжает в крайне непримиримой форме жестко отстаивать свою позицию.

"Империя распалась, московский язык утратил статус государственного. Если кто-то из-за этого страдает, я утешать не буду. Нет термина "русскоязычные" и украиноязычные. Есть украинцы и есть россияне. Есть последствия колонизации. Есть диалектический атлас, которые однозначно подтверждает, что единственным языком на территории Украины был и есть испокон веков украинский язык", ‒ написала она в родительском чате в мессенджере Viber.

Администрация школы №137 отвечает родителям, что в действиях учительницы нет никакого криминала и отказались заменить его другим педагогом. Они объяснили, что Виктория Жданова – опытный учитель, на уроках четко придерживается государственной политики в языковом вопросе и законодательство не нарушает. Однако ее попросили больше не комментировать в мессенджерах политические взгляды родителей.

"Что учитель говорит неправильно? Кто будет отрицать, что у нас седьмой год идет война? На востоке до сих пор стреляют и гибнут герои. То, что преподаватель прививает любовь к украинскому языку, я считаю, это плюс", ‒ заявила директор школы Ирина Гайдар в комментарии для портала 49000.

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