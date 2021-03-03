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В Одессе вспыхнул скандал из-за языка: украинский назвали "говяжьим"

3 марта 2021, 20:03

Скандал из-за языка произошел в одном из магазинов города.

В магазине Одессы покупательница назвала украинский говяжьим
В одесском магазине покупательница назвала украинский "говяжьим" / Скриншот

В Одессе в магазине верхней одежды покупатель устроила языковой скандал и обозвала украинский.

Женщина назвала украинский язык "говяжьим", свидетельствует видео, которое опубликовано в YouTube-канале Lada Verbytska.

Покупательницу, вероятно, задело то, что продавец говорила с ней на украинском.

Женщине объяснили, что она может общаться на том языке, на каком ей удобно.

Языковой скандал в Одессе – диалог между покупательницей и продавцом:

Покупательница: "Эта мова – говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то, наверное, мы бы с вами договаривались, так, как все нормальные люди";

Продавец: "Не нервуйте, будь ласка, розмовляйте тією мовою, якою вам зручно. Ми вас не змушуємо…";

Покупательница: "Попробуйте меня заставить, йо-ма-йо…".

Как женщина устроила скандал в Одессе из-за языка – опубликовано видео

  • Напомним, в Украине 16 июля 2019 года начал действовать закон о языке. В документе говорится, что во всех общественных организациях и в государственных органах обязаны использовать украинский язык.
  • Позже – с середины января 2021-го, в нашей стране вступили в действие нормы языкового закона, предусмотренные ст. 30. Теперь в сфере обслуживания персонал должен общаться с посетителями на украинском, если клиент не попросит перейти на другой язык.
  • Из-за языкового закона уже не раз возникали скандалы. В частности в Киеве возник конфликт из-за того, что в салоне для животных принципиально не предоставляют услуги украиноязычным клиентам.
языковой закон новости Одессы
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