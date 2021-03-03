В Одессе вспыхнул скандал из-за языка: украинский назвали "говяжьим"

Скандал из-за языка произошел в одном из магазинов города.
В Одессе в магазине верхней одежды покупатель устроила языковой скандал и обозвала украинский.
Женщина назвала украинский язык "говяжьим", свидетельствует видео, которое опубликовано в YouTube-канале Lada Verbytska.
Покупательницу, вероятно, задело то, что продавец говорила с ней на украинском.
Женщине объяснили, что она может общаться на том языке, на каком ей удобно.
Языковой скандал в Одессе – диалог между покупательницей и продавцом:
Покупательница: "Эта мова – говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то, наверное, мы бы с вами договаривались, так, как все нормальные люди";
Продавец: "Не нервуйте, будь ласка, розмовляйте тією мовою, якою вам зручно. Ми вас не змушуємо…";
Покупательница: "Попробуйте меня заставить, йо-ма-йо…".
Как женщина устроила скандал в Одессе из-за языка – опубликовано видео
- Напомним, в Украине 16 июля 2019 года начал действовать закон о языке. В документе говорится, что во всех общественных организациях и в государственных органах обязаны использовать украинский язык.
- Позже – с середины января 2021-го, в нашей стране вступили в действие нормы языкового закона, предусмотренные ст. 30. Теперь в сфере обслуживания персонал должен общаться с посетителями на украинском, если клиент не попросит перейти на другой язык.
- Из-за языкового закона уже не раз возникали скандалы. В частности в Киеве возник конфликт из-за того, что в салоне для животных принципиально не предоставляют услуги украиноязычным клиентам.
Автор: Екатерина Присяжнюк