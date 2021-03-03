В Одессе вспыхнул скандал из-за языка: украинский назвали "говяжьим"

В одесском магазине покупательница назвала украинский "говяжьим" / Скриншот

В Одессе в магазине верхней одежды покупатель устроила языковой скандал и обозвала украинский.

Женщина назвала украинский язык "говяжьим", свидетельствует видео, которое опубликовано в YouTube-канале Lada Verbytska.

Покупательницу, вероятно, задело то, что продавец говорила с ней на украинском.

Женщине объяснили, что она может общаться на том языке, на каком ей удобно.

Языковой скандал в Одессе – диалог между покупательницей и продавцом:

Покупательница: "Эта мова – говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то, наверное, мы бы с вами договаривались, так, как все нормальные люди";

Продавец: "Не нервуйте, будь ласка, розмовляйте тією мовою, якою вам зручно. Ми вас не змушуємо…";

Покупательница: "Попробуйте меня заставить, йо-ма-йо…".

Как женщина устроила скандал в Одессе из-за языка – опубликовано видео