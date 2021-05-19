Арестович розкрив деталі домовленостей щодо Донбасу

У ТКГ домовилися про розблокування пунктів пропуску на Донбасі.
На засіданні Тристоронньої контактної групи 19 травня домовилися про розблокування роботи контрольних пунктів в'їзду та виїзду (КПВВ).
Як говориться в заяві української делегації в ТКГ, сторони підтвердили гарантії безпеки.
При цьому наголошується, що українська сторона продовжує наполягати на якнайшвидшому обміні полоненими між Україною і РФ.
"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення утримуваних осіб і вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона", - підкреслили в делегації.
У свою чергу спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович пояснив, що Москва домагається, щоб переговори велися безпосередньо з ОРДЛО.
За словами Арестовича, з боку Києва пункти пропуску працюють давно, проте їх блокують з боку ОРДЛО.
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Також українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних груп до ключових об'єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування. Це питання буде обговорюватися на наступних засіданнях підгрупи з безпеки.
"Ми проаналізували розташування ділянок відновлення та об'єктів розмінування. Суть в тому, що більшість таких місць знаходяться там, де потрібне розмінування. Ми вирішили виробити єдиний документ і єдину позицію в підгрупі з безпеки, яка б забезпечила гарантії безпеки і розмінування ділянок, тому що групам, які будуть займатися відновленням об'єктів критичної інфраструктури, потрібні гарантії, що мін і небезпеки там немає", - підкреслив Арестович, передає Інтерфакс-Україна.
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