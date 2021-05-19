Арестович раскрыл детали договоренностей по Донбассу

Переговоры по Донбассу / thepage.ua

На заседании Трехсторонней контактной группы 19 мая договорились о разблокировании работы контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ).

Как говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ, стороны подтвердили гарантии безопасности.

При этом отмечается, что украинская сторона продолжает настаивать на скорейшем обмене пленными между Украиной и РФ.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, на наши предложения пока ненадлежащим образом реагирует российская сторона",- подчеркнули в делегации.

В свою очередь спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович пояснил, что Москва добивается, чтобы переговоры велись напрямую с ОРДЛО.

По словам Арестовича, со стороны Киева пункты пропуска работают давно, однако их блокируют со стороны ОРДЛО.

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Также украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения. Этот вопрос будет обсуждаться на следующих заседаниях подгруппы по безопасности.

"Мы проанализировали расположение участков восстановления и объектов разминирования. Суть в том, что большинство таких мест находятся там, где требуется разминирование. Мы решили выработать единый документ и единую позицию в подгруппе по безопасности, которая бы обеспечила гарантии безопасности и разминирования участков, потому что группам, которые будут заниматься восстановлением объектов критической инфраструктуры, нужны гарантии, что мин и опасности там нет", – подчеркнул Арестович, передает Интерфакс-Украина.

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