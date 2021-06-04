Атака з повітря: у Києві ворони нападають на перехожих

У Києві ворони атакують перехожих / anti.fishki.net

В Києві фіксують все більше випадків нападу птахів на перехожих на вулицях.

Про ще один випадок у Дарницькому районі йдеться у повідомленні Telegram-каналу KIEVMAP.

Зокрема, біля метро Славутич ворона атакувала дівчину, що проходила повз.

Птах кілька разів напав на перехожу, яка йшла між двома парканами. Звернемо увагу, що дівчина проходила біля великого дерева, де могла бути кладка.

Додамо, що за словами авторів відео, дівчина була не першою постраждалою. До неї перната атакувала ще двох пішоходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Новий рік у Римі вулиці були усіяні сотнями мертвих птахів.

Очевидці пов'язали мертвих пташок зі святкуванням Нового року 2021. За їх словами, причиною трагедії стали новорічні феєрверки і петарди.

У підсумку на центральній вулиці Віа Націонале, біля станції терміні і біля пагорба Есквілін сотні пташиних тушок усіяли тротуари, тераси і балкони житлових будинків.