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Атака с воздуха: в Киеве вороны нападают на прохожих

4 июня 2021, 12:47
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Девушка проходила у большого дерева, где могло быть гнездо с кладкой.

Ворон
В Киеве вороны атакуют прохожих / anti.fishki.net

В Киеве фиксируют все больше случаев нападения птиц на прохожих на улицах.

О еще одном случае в Дарницком районе говорится в сообщении Telegram-канала KIEVMAP.

В частности, возле метро Славутич ворона атаковала проходившую мимо девушку.

Птица несколько раз напала на прохожую, которая шла между двумя заборами. Обратим внимание, что девушка проходила у большого дерева, где могла быть кладка.

Добавим, что по словам авторов видео, девушка была не первой пострадавшей. До нее пернатая атаковала еще двоих пешеходов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на новый год в Риме улицы были усеяны сотнями мертвых птиц.

Очевидцы связали мертвых птичек с празднованием Нового года 2021. По их словам, причиной трагедии стали новогодние фейерверки и петарды.

В итоге на центральной улице Виа Национале, около станции Термини и возле холма Эсквилин сотни птичьих тушек усеяли тротуары, террасы и балконы жилых домов.

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