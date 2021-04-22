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Аваков звернувся до РФ через агресію на Донбасі

22 квітня 2021, 10:43
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Глава МВС попередив агресора, що напад на Україну не буде "легкою прогулянкою".

аваков
Арсен Аваков перевірив сили МВС в зоні ООС / mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перевірив сили МВС у зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) у Маріуполі.

За результатами перевірки, міністр заявив, що напад на Україну не буде для країни-агресора легкою прогулянкою, повідомляє пресслужба МВС.

Аваков заявив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була в 2014 році. І з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду, і з точки зору ментальної готовності.

"Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники і навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, що напад на Україну - не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", - сказав Аваков.

читайте такожГенерал ЗСУ розкрив несподіваний сценарій вторгнення армії РФ в УкраїнуЯк повідомляв Главред, генерал-лейтенант Збройних сил України, колишній керівник антитерористичної операції на Донбасі Михайло Забродський заявив, що Україна не повинна плекати ілюзій, що Росія за останній час стала слабшою. Ризик наступу існує, оскільки технічна і чисто військова можливість здійснити задумане у Кремля є.

Також Забродський оцінив шанси ЗСУ відбити Донбас. За його словами, потенціал в українських військових є. При цьому наступальні бойові дії залежать від політичної волі.

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