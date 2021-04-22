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Аваков обратился к РФ из-за агрессии на Донбассе

22 апреля 2021, 10:43
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Глава МВД предупредил агрессора, что нападение на Украину не будет "легкой прогулкой".

аваков
Арсен Аваков проверил силы МВД в зоне ООС / mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проверил силы МВД в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Мариуполе.

По результатам проверки, министр заявил, что нападение на Украину не будет для страны-агрессора легкой прогулкой, сообщает пресс-служба МВД.

Аваков заявил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, что нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - сказал Аваков.

Читайте такжеГенерал ВСУ раскрыл неожиданный сценарий вторжения армии РФ в УкраинуКак сообщал Главред, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший руководитель антитеррористической операции на Донбассе Михаил Забродский заявил, что Украина не должна питать иллюзий, что Россия за последнее время стала слабее. Риск наступления существует, так как техническая и чисто военная возможность осуществить задуманное у Кремля есть.

Также Забродский оценил шансы ВСУ отбить Донбасс. По его словам, потенциал у украинских военных есть. При этом наступательные боевые действия зависят от политической воли.

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