Аваков обратился к РФ из-за агрессии на Донбассе

Арсен Аваков проверил силы МВД в зоне ООС / mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проверил силы МВД в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Мариуполе.

По результатам проверки, министр заявил, что нападение на Украину не будет для страны-агрессора легкой прогулкой, сообщает пресс-служба МВД.

Аваков заявил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, что нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - сказал Аваков.

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