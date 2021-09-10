Авіація, катери та спецпідрозділи: Україна різко посилила охорону кордонів з Білоруссю

Україна побоюється провокацій на кордоні з Білоруссю / Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба посилила контроль над кордоном України з республікою Білорусь. Наразі ситуація залишається спокійною - контрольно-пропускні пункти працюють в стабільному режимі. Щоб уникнути провокацій, прикордонна авіація, катери та спецпідрозділи цілодобово патрулюють рубежі з республікою.

"Прикордонне відомство забезпечує посилену охорону державного кордону. Для цього залучені всі необхідні ресурси, в тому числі спеціальні підрозділи", - повідомляє пресслужба ДПС.

У відомстві вказують, що державний кордон з РБ в цілодобовому режимі патрулюють за допомогою прикордонної авіації, катерів на водних ділянках кордонів і нарядів зі службовими собаками.читайте такожРосія поглинає Білорусь: Лукашенко заявив про "прорив" щодо Союзної держави з Москвою

Крім того, ДПС спільно зі Збройними силами України, а також іншими структурами ретельно вивчають всі відомості, які можуть певним чином повпливати на ситуацію з охороною державного кордону.

Підкреслюється, що держава проводить спеціальні заходи для того, щоб не допустити будь-яких правопорушень, провокацій або можливого незаконного перетину пропускних пунктів.

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Навчання Росії та Білорусі біля кордонів України

У п'ятницю, 10 вересня, стартували військові навчання Росії та Білорусі Захід-2021. У маневрах планують задіяти до 200 тисяч людей особового складу, близько 80 одиниць літаків і вертольотів, а також до 760 одиниць бойової техніки, серед яких 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів та 15 кораблів. Триватимуть навчання до 16 вересня.

Припускається сценарій, за якого військові навчання РФ і РБ також відбудуться в окупованих Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Раніше також повідомлялося, що на військовий аеродром Барановичі, який знаходиться у республіці Білорусь, поставили винищувачі Су-30СМ. Їх використовуватимуть в процесі створення навчально-бойового центру спільної підготовки військ ВПС і військових підрозділів протиповітряної оборони РБ і Росії. Аеродром знаходиться в 430 кілометрах від Києва.