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Авиация, катера и спецподразделения: Украина резко усилила охрану границ с Беларусью

10 сентября 2021, 16:27
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Погранслужба совместно с ВСУ и другими структурами изучает информацию, которая может повлиять на ситуацию с охраной государственной границы.

Граница Беларусь
Украина опасается провокаций на границе с Беларусью / Госпогранслужба

Государственная пограничная служба усилила контроль над границей Украины с республикой Беларусь. На данный момент ситуация остается спокойной – контрольно-пропускные пункты работают в прежнем режиме. Во избежание провокаций, пограничная авиация, катера и спецподразделения круглосуточно патрулируют рубежи с республикой.

"Пограничное ведомство обеспечивает усиленную охрану государственной границы. Для этого привлечены все необходимые ресурсы, в том числе специальные подразделения", - сообщает пресс-служба ГПС.

В ведомстве указывают, что государственную границу с РБ в круглосуточном режиме патрулируют при помощи пограничной авиации, катеров на водных участках кордонов и нарядов со служебными собаками.Читайте такжеРоссия поглощает Беларусь: Лукашенко заявил о "прорыве" по Союзному государству с Москвой

Кроме того, ГПС совместно с Вооруженными силами Украины, а также другими структурами тщательно изучают все сведения, которые могут оказать какое-либо влияние на ситуацию с охраной государственной границы.

Подчеркивается, что государство проводит специальные мероприятия для того, чтобы не допустить каких-либо правонарушений, провокаций или возможного незаконного пересечения пропускных пунктов.

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Учения России и Беларуси у границ Украины

В четверг, 10 сентября, стартовали военные учения России и Беларуси Запад-2021. В маневрах планируют задействовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 единиц самолетов и вертолетов, а также до 760 единиц боевой техники, среди которых 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и 15 кораблей. Продлятся учения до 16 сентября.

Допускается сценарий, при котором военные учения РФ и РБ также пройдут в оккупированных Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее также сообщалось, что на военный аэродром Барановичи, который находится в республике Беларусь, поставили истребители Су-30СМ. Их будут использовать в процессе создания учебно-боевого центра совместной подготовки войск ВВС и военных подразделений противовоздушной обороны РБ и России. Аэродром находится в 430 километрах от Киева.

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