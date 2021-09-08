Россия перебросила в Беларусь истребители: их разместили в 400 километрах от Киева

Россия перекинула в Беларусь истребители

На военный аэродром Беларуси Барановичи прибыли истребители Российской Федерации. Они расположены в 400 километрах от Киева, сообщает сегодня местное издание ВАЯР .

Истребители Су-30СМ будут использовать в рамках формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и Российской Федерации.

Аэродром Барановичи расположен на дистанции 430 километров от Киева.

Самолеты будут охранять воздушные границы Союзного государства.

Решение о создании совместных учебно-боевых центров России и Беларуси было принято 5 марта 2021 года.

Ранее Главред писал о том, что ко Дню военно-морского флота РФ российское издание Парламентская газета в качестве иллюстрации к статье об этом празднике использовала фотографию авианесущей ударной группировки флота США.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун сообщил, что истребитель на фото - американо-британский AV-8B Harrier II.