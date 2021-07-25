"Россия может уничтожить любого противника": Путин разразился угрозами на параде ВМФ

Владимир Путин заявил об угрозе / сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что морской флот Вооруженных сил Федерации способен обнаружить и нанести удар по любому подводному, надводному, воздушному противнику.

"Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если будет нужно, необратимый удар", – пригрозил Путин.

Во время выступления на военно-морском параде на Неве в Санкт-Петербурге Путин отметил, что такую оборону, по его словам, обеспечивает высокая динамика развития военных технологий РФ.

"В числе ведущих морских держав Россия прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. В октябре нашему флоту исполняется 325 лет", – указал Путин.

Кроме того, Путин обратился к морякам словами Петра I: "ни перед кем не спускать флаг – флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о том, что Киев и Москва уже ведут переговоры об организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

30 июня Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы сдал Украину под внешнее управление Запада. По словам политика, из-за этого нет смысла вести переговоры с украинским президентом. Однако Путин не отказывается от встречи с Зеленским.

Зеленский готов к переговорам с Путиным, однако встреча состоится только в том случае, если Москва будет настроена на урегулирование конфликта двух государств.