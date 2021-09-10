Лязгающее и громыхающее бряцанье оружием: в России и Беларуси стартовали учения "Запад-2021"

Танки / "Звезда"

В России стартовали масштабные военные учения "Запад-2021", в которых примет участие значительная час вооруженных сил РФ и Беларуси. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

Известно, что всего в учениях будет участвовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Они продлятся до 16 сентября.

В России заявляют, что таковые учения носят сугубо оборонительный характер, однако ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о высокой вероятности нападения России на Украину до середины сентября, во время проведения этих самых учений. Также известно, что "Запад-2021" также пройдет в Крыму и ОРДЛО.

Кроме того, немногим ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Североатлантический альянс будет внимательно следить за военными учениями "Запад-2021".

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Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отведении с 23 апреля военных подразделений Западного и Южного военных округов от границ Украины. Российский военачальник мотивировал свое решение завершением маневров, в рамках которых были выполнены поставленные задачи.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отведение войск России от украинских границ, сказал, что такое решение должно снизить напряжение в регионе, и подчеркнул намерения Киева урегулировать конфликт с Москвой мирным путем.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решила вернуть войска в пункты постоянной дислокации исходя из принципов целесообразности.

Впрочем, эксперты Conflict Intelligence отметили, что Россия вывела не всю военную технику, которая была передислоцирована в приграничные с Украиной районы в рамках учений. В частности, техника 41-й армии осталась под Воронежем. Подобные действия, как утверждают аналитики, похожи на маневры России 2014 года, в результате которых российские военные подразделения оказались на Донбассе.