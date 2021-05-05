Пограничник рассказал, зачем Россия бряцала оружием вблизи Украины

Российские войска / Reuters

Недавнее скопление войск с кораблями РФ и их маневры вдоль границы с Украиной были очередным элементом гибридной войны. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Он утверждает, что эти учения были использованы Кремлем именно для демонстрации силы Украине.

Кроме того, по словам Дейнеко, целью Кремля было давление на военно-политическое руководство Украины и на ее международных партнеров. На вопрос, ставила ли Россия как цель проведение точечных, локальных боевых операций, руководитель Госпогранслужбы ответил, что очень трудно "заглянуть в голову" главе РФ Владимиру Путину.

"Настоящую цель, я думаю, даже он не понимает. Но конечно, что такое количество и военных, и оружия в любой момент могло получить команду и начать вооруженную агрессию на территорию Украины", – подчеркнул он.

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Отведение войск России от границ Украины: