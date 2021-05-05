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Пограничник рассказал, зачем Россия бряцала оружием вблизи Украины

5 мая 2021, 10:31
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По словам руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, все действия руководства в РФ в вопросе военной эскалации у границ Украины просматриваются весьма четко.

Российские войска
Российские войска / Reuters

Недавнее скопление войск с кораблями РФ и их маневры вдоль границы с Украиной были очередным элементом гибридной войны. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Он утверждает, что эти учения были использованы Кремлем именно для демонстрации силы Украине.

Кроме того, по словам Дейнеко, целью Кремля было давление на военно-политическое руководство Украины и на ее международных партнеров. На вопрос, ставила ли Россия как цель проведение точечных, локальных боевых операций, руководитель Госпогранслужбы ответил, что очень трудно "заглянуть в голову" главе РФ Владимиру Путину.

"Настоящую цель, я думаю, даже он не понимает. Но конечно, что такое количество и военных, и оружия в любой момент могло получить команду и начать вооруженную агрессию на территорию Украины", – подчеркнул он.

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Отведение войск России от границ Украины:

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отведении с 23 апреля военных подразделений Западного и Южного военных округов от границ Украины. Российский военачальник мотивировал свое решение завершением маневров, в рамках которых были выполнены поставленные задачи.
  • Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отведение войск России от украинских границ, сказал, что такое решение должно снизить напряжение в регионе, и подчеркнул намерения Киева урегулировать конфликт с Москвой мирным путем.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решила вернуть войска в пункты постоянной дислокации исходя из принципов целесообразности.
  • Впрочем, эксперты Conflict Intelligence отметили, что Россия вывела не всю военную технику, которая была передислоцирована в приграничные с Украиной районы в рамках учений. В частности, техника 41-й армии осталась под Воронежем. Подобные действия, как утверждают аналитики, похожи на маневры России 2014 года, в результате которых российские военные подразделения оказались на Донбассе.
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