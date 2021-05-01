Кулеба предупредил об опасности из-за маневров России в Азовском море

Россия может быстро развернуть войска у границ Украины, утверждает Дмитрий Кулеба.
У российского государства есть военные подразделения, которые в случае необходимости будут быстро развернуты у границ Украины. Киев и Запад должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить таких действий со стороны России. На данный момент наиболее серьезная угроза фиксируется в акватории Азовского моря. Действия РФ указывают на попытку сделать шаг к установлению контроля над морским пространством. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что отведение войск России с приграничных с украинскими районами территорий еще не говорит о деэскалации ситуации. Россияне в короткие сроки могут вновь сосредоточить свои войска у границ Украины. Киев и международное сообщество должны работать над тем, чтобы не допустить таких действий.
"Россия имеет военную группировку, которая готова достаточно быстро развернуться вдоль украинской границы в случае необходимости. И теперь наша общая задача с нашими партнерами - сделать все для того, чтобы России больше никогда такая мысль в голову не пришла", - утверждает Кулеба.
Также он добавил, что на данный момент фиксируется серьезная угроза для Украины в акватории Азовского моря. Россия перебрасывает корабли из Каспийского в Азовское море и демонстрирует намерения установить контроль над морской акваторией. У Украины есть политические и юридические инструменты противодействия, однако власти работают и над тем, чтобы помогать украинским Военно-морским силам.Читайте такжеВ МИД Украины объявили о планах Зеленского на переговоры с Путиным
"(Угроза в Азовском море, - ред.) Она является беспрецедентно большой, перекидывание кораблей с Каспийского моря в Азов - это и существенная угроза безопасности, и шаг к взятию морского пространства под контроль. Потому все инструменты, которые у нас есть - и двусторонние, и на международных площадках - задействованы, но, снова-таки, это политические и юридические инструменты. Но, к сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой, потому мы также помогаем Министерству обороны в укреплении Военно-морских сил Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Отведение войск России от границ Украины
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отведении с 23 апреля военных подразделений Западного и Южного военных округов от границ Украины. Российский военачальник мотивировал свое решение завершением маневров, в рамках которых были выполнены поставленные задачи.
- Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отведение войск России от украинских границ, сказал, что такое решение должно снизить напряжение в регионе, и подчеркнул намерения Киева урегулировать конфликт с Москвой мирным путем.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решила вернуть войска в пункты постоянной дислокации исходя из принципов целесообразности.
- Впрочем, эксперты Conflict Intelligence отметили, что Россия вывела не всю военную технику, которая была передислоцирована в приграничные с Украиной районы в рамках учений. В частности, техника 41-й армии осталась под Воронежем. Подобные действия, как утверждают аналитики, похожи на маневры России 2014 года, в результате которых российские военные подразделения оказались на Донбассе.