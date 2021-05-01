Кулеба предупредил об опасности из-за маневров России в Азовском море

Фиксируется очень серьезная угроза для Украины в Азовском море - Кулеба /УНИАН

У российского государства есть военные подразделения, которые в случае необходимости будут быстро развернуты у границ Украины. Киев и Запад должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить таких действий со стороны России. На данный момент наиболее серьезная угроза фиксируется в акватории Азовского моря. Действия РФ указывают на попытку сделать шаг к установлению контроля над морским пространством. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что отведение войск России с приграничных с украинскими районами территорий еще не говорит о деэскалации ситуации. Россияне в короткие сроки могут вновь сосредоточить свои войска у границ Украины. Киев и международное сообщество должны работать над тем, чтобы не допустить таких действий.

"Россия имеет военную группировку, которая готова достаточно быстро развернуться вдоль украинской границы в случае необходимости. И теперь наша общая задача с нашими партнерами - сделать все для того, чтобы России больше никогда такая мысль в голову не пришла", - утверждает Кулеба.

Также он добавил, что на данный момент фиксируется серьезная угроза для Украины в акватории Азовского моря. Россия перебрасывает корабли из Каспийского в Азовское море и демонстрирует намерения установить контроль над морской акваторией. У Украины есть политические и юридические инструменты противодействия, однако власти работают и над тем, чтобы помогать украинским Военно-морским силам.Читайте такжеВ МИД Украины объявили о планах Зеленского на переговоры с Путиным

"(Угроза в Азовском море, - ред.) Она является беспрецедентно большой, перекидывание кораблей с Каспийского моря в Азов - это и существенная угроза безопасности, и шаг к взятию морского пространства под контроль. Потому все инструменты, которые у нас есть - и двусторонние, и на международных площадках - задействованы, но, снова-таки, это политические и юридические инструменты. Но, к сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой, потому мы также помогаем Министерству обороны в укреплении Военно-морских сил Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Отведение войск России от границ Украины