Автобус з пасажирами влетів у фуру на Житомирщині і загорівся: водій загинув, багато постраждалих

Автобус з пасажирами влетів у фуру на Житомирщині і загорівся / npu.gov.ua

Масштабна ДТП сталася вранці 4 вересня на трасі біля села Мартинівка Житомирської області – там орієнтовно о 4:20 унаслідок аварії загорівся автобус з 29-ма пасажирами. Водій транспорту загинув на місці, 11 пасажирам потрібна екстрена допомога медиків.

Як повідомляє Obozrevatel з посиланням на джерела в правоохоронних органах на Житомирщині, автобус Neoplan рухався у напрямку з польських Частковичів до Маріуполя.

Дорогою водій не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припарковану біля узбіччя фуру DAF. Сильний удар став причиною займання автобуса.

На місце прибули швидка та поліція. Медики надали першу допомогу пасажирам, які отримали тілесні травми та опіки. Зараз всі вони знаходяться в лікарні під контролем лікарів.

Автобус повністю згорів і не підлягає ремонту.

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Автобус з пасажирами влетів у фуру на Житомирщині і загорівся / фото Obozrevatel

Трохи згодом у пресслужбі поліції уточнили, що ДТП сталася на 177 км автодороги Київ - Чоп в Пулинській територіальній громаді.

Попередньо встановлено, що водій автобуса Neoplan, 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-літнього жителя Запоріжжя.

Автобус зіткнувся з автовозом / npu.gov.ua

Після події виникло загоряння автобуса. У ньому знаходилися 25 пасажирів, всі українці. Унаслідок події загинув другий водій "Неоплана", який відпочивав. Наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилася медична допомога.

Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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