Автобус с пассажирами влетел в фуру на Житомирщине и загорелся: водитель погиб, много пострадавших

Автобус с пассажирами влетел в фуру на Житомирщине и загорелся / УНИАН

Масштабное ДТП произошло утром 4 сентября на трассе у села Мартиновка Житомирской области – там примерно в 4:20 в результате аварии загорелся автобус с 29-ю пассажирами. Водитель транспорта погиб на месте, 11 пассажирам требуется экстренная помощь медиков.

Как сообщает Obozrevatel со ссылкой на источники в правоохранительных органах на Житомирщине, автобус Neoplan двигался по направлению из польских Частковичей в Мариуполь.

В пути водитель не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную у обочины фуру DAF. Сильный удар стал причиной воспламенения автобуса.

На место прибыли скорая и полиция. Медики оказали первую помощь пассажирам, которые получили телесные травмы и ожоги. Сейчас все они находятся в больнице под контролем врачей.

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Автобус полностью сгорел и не подлежит ремонту.

Автобус с пассажирами влетел в фуру на Житомирщине и загорелся / фото Obozrevatel

Напомним, ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с автобусом сообщением Кишинев-Москва. Транспортное средство перевернулось буквально в нескольких метрах от бензовоза, который стоял на АЗС. В результате аварии пострадали 18 человек.

Инцидент произошел на спуске с улицы Елены Телиги в Киеве. Водитель автобуса Setra не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок.