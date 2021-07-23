"Блекоти об'ївся?": у Дніпрі диспетчер відмовилася надсилати швидку на ДТП з постраждалими

Диспетчер швидкої хамила і кинула трубку / скріншот

У Дніпрі стався кричущий випадок з відмовою у виклику швидкої допомоги постраждалим у ДТП. Очевидець аварії зателефонував на "103", проте диспетчер почала грубити, а згодом взагалі кинула слухавку.

Близько 1:00 ночі житель Дніпра Євген Іванов побачив наслідки ДТП на перетині вулиць Січеславського та Володимира Мономаха. На дорозі лежали хлопець і дівчина, які постраждали в аварії і просили про допомогу у перехожих, повідомляє ДніпроNEWS.

Чоловік відразу ж набрав номер виклику швидкої медичної допомоги, але розмова з диспетчером його шокувала. Працівниця кол-центру запитувала незрозумілі питання чоловікові, а в підсумку просто кинула трубку.

Диспетчер : Скажіть, що у неї травмовано?

: Скажіть, що у неї травмовано? Невідомо, я - не лікар. Може швидка приїхати?

Диспетчер: Ти що блекоти об'ївся?

Ти що блекоти об'ївся? Що?

Диспетчер: Я питаю, що з нею? Що у неї травмовано?

Я питаю, що з нею? Що у неї травмовано? Я не знаю, я - не лікар.

Диспетчер: Так подивися на неї?

Так подивися на неї? Ви нормальна чи ні?

Диспетчер: До побачення.

Швидку на це місце все ж направили, оскільки її також викликали інші люди. Володимир згодом зазначив, що вважає таку поведінку диспетчера непрофесійною. Чоловік міг виявитися єдиним очевидцем ДТП, хто намагався викликати швидку серед ночі.

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"Я вважаю, що це не людський підхід до своєї роботи. Коли людям погано і намагаєшся щось викликати, я повинен бути лікарем і помічником. Навіщо тоді нам така швидка допомога", – обурюється Євген.

Як все пояснили у швидкій

В Обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пояснили, що диспетчеру необхідно уточнювати всі деталі події, щоб знати, яку команду медиків направляти на виклик.

"Ми повинні знати, скільки бригад відправляти. Відправляти найближчу, якщо хтось помирає, чи можна із підстанції. Або ж швидка може приїхати за пів години. А спочатку комусь життя врятувати з інфарктом чи інсультом. Або ж втоплену дитину. Тому людина зобов'язана відповісти на чек-лист, який є стандартним та єдиним у світі", – прокоментував директор Центру Радій Шевченко.

Раніше писав Главред, що у Харкові посеред дороги померла жінка через швидку, яка довго їхала.