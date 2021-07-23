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"Белены объелся?": в Днепре диспетчер отказалась присылать скорую на ДТП с пострадавшими

23 июля 2021, 16:11

Работница колл-центра начала грубить пострадавшему, а впоследствии вообще бросила трубку.

Диспетчер скорой хамила и бросила трубку / Скриншот

В Днепре произошел вопиющий случай с отказом в вызове скорой помощи пострадавшим в ДТП. Очевидец аварии позвонил на "103", однако диспетчер начала грубить, а впоследствии вообще бросила трубку.

Около 1:00 ночи житель Днепра Евгений Иванов увидел последствия ДТП на пересечении улиц Сичеславского и Владимира Мономаха. На дороге лежали парень и девушка, которые пострадали в аварии и просили о помощи у прохожих, сообщают ДніпроNEWS.

Мужчина сразу же набрал номер вызова скорой медицинской помощи, но разговор с диспетчером его шокировал. Работница колл-центра спрашивала непонятные вопросы мужчине, а в итоге просто бросила трубку.

  • Диспетчер: Скажите, что у нее травмированы?
  • Неизвестно, я — не врач. Может быстрая приехать?
  • Диспетчер: Ты что белизны объелся?
  • Что?
  • Диспетчер: Я спрашиваю, что с ней? Что у нее травмированы?
  • Я не знаю, я — не врач.
  • Диспетчер: Да посмотри на нее?
  • Вы нормальная или нет?
  • Диспетчер: До свидания.

Скорую на это место все же направили, поскольку ее также вызвали другие люди. Владимир впоследствии отметил, что считает такое поведение диспетчера непрофессиональным. Мужчина мог оказаться единственным очевидцем ДТП, кто пытался вызвать скорую среди ночи.

"Я считаю, что это не человеческий подход к своей работе. Когда людям плохо и пытаешься что-то вызвать, я должен быть врачом и помощником. Зачем тогда нам такая скорая помощь", – возмущается Евгений.

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Как все объяснили в скорой

В областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф пояснили, что диспетчеру необходимо уточнять все детали происшествия, чтобы знать, какую команду медиков направлять на вызов.

"Мы должны знать, сколько бригад отправлять. Отправлять ближайшую, если кто-то умирает, можно с подстанции. Или же быстрая может приехать за полчаса. А сначала кому-то жизнь спасти с инфарктом или инсультом. Или же утопленную ребенка. Поэтому человек обязан ответить на чек-лист, который является стандартным и единственным в мире ", – прокомментировал директор Центра Радий Шевченко.

Ранее Главред писал, что в Харькове посреди дороги умерла женщина из-за долго ехавшей скорой.

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