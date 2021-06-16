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Лежала в луже крови: в Харькове посреди дороги умерла женщина из-за долго ехавшей скорой

16 июня 2021, 22:51
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Очевидцы сообщают, что у женщины скорее всего случился сердечный приступ.

скорая
Скорая не успела приехать к пациентке / Reuters

В Харькове 16 июня случилось страшное трагическое ЧП. Женщина упала лицом в асфальт и разбила сильно голову.

Как сообщает Telegram-канал Харьков Life, подняться она уже не могла и лежала в луже крови. При этом скорую помощь ждали пол часа.

К сожалению, женщина скончалась еще до приезда медиков.

Инцидент произошел на рынке "23 августа". Очевидцы происшествия сразу же начали звонить в скорую помощь, но оператор постоянно переспрашивала адрес рынка и обстоятельства происшествия.

Люди на рынке перевернули женщину на бок, чтоб она не захлебнулась. Она была, жива, дышала и дергалась.

Очевидцы сообщают, что у нее женщины скорее всего случился сердечный приступ.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

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"А вдруг ее нельзя было двигать.... Тут без скорой нельзя принимать такие попытки", "Как показала практика, лучше что-то сделать чем не сделать ничего", "И кому нужна такая скорая? Кто за это отвечает", "У меня школа была в 100 метрах от 4-ки, так, когда одноклассник "коньки отбрасывал", скорая 2,5 часа ехала к нам", - пишут пользователи сети.

Как ранее сообщал Главред, в Житомире скончался 30-летний мужчина, которому не был своевременно поставлен диагноз. Родные умершего мужчины говорят, что ему вовремя не оказали надлежащую медицинскую помощь и написали заявление в полицию.

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