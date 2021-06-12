В Буче школьница застрелила парня из пневмата: появилось видео с места трагедии

В Буче 15-летняя девушка застрелила 16-летнего парня во время фотосессии / Фото Нацполиции

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов опубликовал фрагмент видеозаписи проведения следственных действий на месте трагической гибели 16-летнего школьника в городе Буча Киевской области.

Парня застрелила его 15-летняя подруга во время фотосессии. Небытов отметил в Facebook, что шутки с оружием никогда не заканчиваются хеппи-эндом.

На опубликованном видео подозреваемая рассказывает детали инцидента, который произошел на территории частного имения одного из школьников. Там они отдыхали после прохождения ВНО и фотографировались с оружием. Перед трагедией в разговоре между собой школьники выясняли, была ли винтовка заряжена.

"Винтовка заряжена? - Нет. А дальше - выстрел, а дальше - смерть... Трагическая гибель юноши из Бучи заставила многих осознать, что никакие шутки с оружием хеппи-эндом не заканчиваются. И тот факт, что винтовку держала 15-летняя, и то, что парень погиб на месте от одного выстрела из пневматического оружия, только добавляют драматизма этому инциденту", - написал Небытов.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевщины добавил: неважно, какое это оружие - огнестрельное, травматическое или холодное, оно всегда опасно.

"Пусть эти кадры станут предостережением для владельцев оружия, особенно тех, у кого есть дети. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего и надеюсь, подобное больше не повторится", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в городе Буча под Киевом школьница по неосторожности застрелила парня. Юноша погиб на месте. Нацполиция уже открыла уголовное дело, девочке грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

По предварительным данным, отец убитого парня планировал подарить ему пневматическое ружье на один из праздников.