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Трагичная фотосессия с пневматом: после ВНО школьница застрелила парня

10 июня 2021, 19:31
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Нацполиция уже открыла уголовное дело, девочке грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Под Киевом после ВНО застрелили парня

В городе Буча под Киевом произошел жуткий случай - школьница по неосторожности застрелила парня. Нацполиция уже открыла уголовное дело, девочке грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Инцидент произошел в Буче. По данным полиции, после ВНО четверо школьников пошли домой к одному из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для социальных сетей, говорится в сообщении полиции Киевской области.

"В результате 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь 16-летнему парню. Юноша скончался на месте. По предварительным данным, отец убитого парня должен был подарить ему это ружье", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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В ночь с 7 на 8 июня 2021 года в одном из сел Житомирской области неизвестный мужчина обстрелял частный дом, в котором находилась на отдыхе семья.

Копы сообщают, что звонок о стрельбе они получили около 00:30. Звонила жительница села Грубское.

Предварительно установлено, что неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились 47-летний мужчина и 39-летняя жена и их 12-летняя дочь. Ребенок ранений не получил.

новости Киева ВНО Буча Киевская область стрельба в школе убийство
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