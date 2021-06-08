В Житомирской области мужчина изрешетил пулями супружескую пару / Нацполиция по Житомирской области

В ночь с 7 на 8 июня 2021 года в одном из сел Житомирской области неизвестный мужчина обстрелял частный дом, в котором находилась на отдыхе семья. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.

Копы сообщают, что звонок о стрельбе они получили около 00:30. Звонила жительница села Грубское.

Предварительно установлено, что неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились 47-летний мужчина и 39-летняя жена и их 12-летняя дочь. Ребенок ранений не получил.

В результате погиб мужчина, а его жену с ранением госпитализировали в реанимационное отделение. Полицейские ищут причастных к преступлению.

Полицейские устанавливают причастных к обстрелу и их местонахождение. Уголовное производство начато по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Героев Космоса произошла перестрелка с участием патрульных полицейских.

Копы остановил автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. В салоне авто находились три человека. У одного из пассажиров увидели рацию и кобуру. Мужчины вышли из автомобиля и начали убегать.

Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения.