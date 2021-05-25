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Сгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчину

25 мая 2021, 22:00
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Медики не могли поставить мужчине диагноз три дня, пока у него была высокая температура и он задыхался.

Больница
Мужчина скоропостижно скончался / УНИАН

В Житомире скончался 30-летний мужчина, которому не был своевременно поставлен диагноз. Родные умершего мужчины говорят, что ему вовремя не оказали надлежащую медицинскую помощь и написали заявление в полицию.

Как рассказала мать погибшего изданию Житомир.info, у сына был диабет I типа. 14 мая у него повысился уровень ацетона в моче, появилась сильная тошнота, повысилась температура тела, и жена мужчины вызвала "скорую".

"Бригада приехала, завезла сына на Богунию, но был ургентный день, поэтому его там не приняли, повезли в первую городскую больницу. Отправили в COVID-отделение, взяли экспресс-анализ, там все было чисто, и отправили в обычное приемное отделение", - рассказала женщина.

Медики провели осмотр и сказали, что у пациента инфекция мочевыводящих путей, назначили антибиотики. При этом отказались поставить капельницу, как того требовала жена пациента, и не пожелали оставлять его в отделении. В итоге мужчина с супругой поехали домой на такси.

"В субботу, 15 мая, сыну стало хуже, уже начался кашель, снова повысилась температура, но в связи с тем, что по рекомендации семейного врача он принимал содовое питье, уровень ацетона в моче снизился, уровень сахара в крови также", - рассказала мать погибшего Татьяна.

Под вечер мужчине сало еще хуже, и семья снова вызвала "скорую" с целью проверить, нет ли воспаления легких. Прибывшие медики измерили сатурацию - 94, послушали и сказали, что в легких все чисто.

"Утром в воскресенье, 16 мая, сын уже начал задыхаться, температура не спадала, я посоветовала снова вызвать "скорую". Однако невестке отказали в направлении бригады. Я уже сама вызвала и таки добилась, чтобы "скорая" приехала. Но уже была критическая ситуация. Сына забрали на Богунии, сделали рентгеновский снимок, предполагали, что это тромбоэмболия, потом сделали УЗИ, которое исключило тромбоэмболию. В конце концов, нашего сыночка не стало", - говорит женщина.

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Она также добавила, что предположение врача были разные, анализы тяжелые. И только 17 мая им сообщили истинный диагноз - "бактериальная пневмония".

"Правая часть легких полностью сгнила, а левой - 10%. То есть, 60% легких были уничтожены. Получается, с пятницы никто не смог даже предложить компьютерную томографию", - рассказала мать умершего.

В Житомирском горсовете отреагировали на трагедию. По словам заместителя мэра Марии Мисюровой, по факту происшествия намерены провести заседание клинико-экспертной комиссии, которая должна дать оценку качества оказания медицинской помощи.

"Будет рассмотрен, где пациент лечился. Ведь он лечился не только в больнице №2. Поэтому пока этот вопрос на рассмотрении в департаменте здравоохранения облгосадминистрации", - сказала она.

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Как ранее сообщал Главред:

  • В Украине ситуация с коронавирусом хотя и улучшилась, но ожидать долгосрочного снижения количества заболеваний COVID-19 не стоит, несмотря на наступление летнего сезона и школьных каникул. Как заявил врач-анестезиолог Борис Брыль, причина в низком уровне вакцинации от коронавируса.
  • Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.
  • Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможность появления новых штаммов COVID-19 сложно прогнозировать.
медики Житомирщина пневмония
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