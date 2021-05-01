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Свавілля в "ДНР": як бойовики будуть віджимати квартири переселенців

1 травня 2021, 17:40

Майно українців, які виїхали з окупованих РФ районів Донбасу, в "ДНР" можуть оголосити "власністю республіки".

Пушилін схвалив віджимання квартир переселенців
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін / Reuters

У " ДНР" прийняли рішення відбирати нерухоме майно, що перебувало у держвласності України або комунальній власності територіальних громад.

Відтепер майно українців, які виїхали з окупованих РФ районів Донбасу, в "ДНР"можуть оголосити "муніципальною власністю" або "власністю республіки", йдеться в "указі" Дениса Пушилина.

Також визначається порядок проведення "державної реєстрації прав" на нерухоме майно. Крім того, встановлюється механізм передачі нерухомого майна, що перейшло у "власність ДНР" або в "муніципальну власність".

Яке майно в "ДНР" визнають безхазяйними:

Як уточнює видання Strana.ua, в "ДНР" безхазяйною буде вважатися нерухомість, яка не має власника, або він невідомий або відмовився від права власності.

Бойовики протягом 10 днів після виявлення такого майна розміщує оголошення в на своєму офіційному сайті з пропозицією до власника з'явитися. У разі неявки, запускається процес визнання власності безхазяйної.

"Людям, які володіють нерухомістю в непідконтрольних районах Донецької області, потрібно буде доводити особистою присутністю своє право на власність. На це відводиться 30 днів", - пояснюється в матеріалі.

Якщо за місяць господар не з'явився, організовується комісія, яка проводить огляд приміщення. До акту огляду можуть прикладатися фотознімки.

Під безхазяйним майном маються на увазі не тільки будинки і квартири, але і нежитлові приміщення - наприклад, гараж для автомобіля. А також земельні ділянки.

Як в "ДНР" у переселенців відберуть квартири:

Власникам майна дадуть не більше 30 днів для того, щоб заявити свої права.

Якщо ж власник в зазначений термін не з'явиться, протягом 5 днів буде складено акт про неможливість встановлення власника, а потім організовується збір технічних та інших документів для передачі об'єкта в "муніципальне користування".

Всього на цей процес відводиться 75 днів плюс час на встановлення власника житла, уточнює видання.

У той же час власникам дали можливість звернутися до місцевого "суду" про передачу майна в муніципальну власність і оскаржити це рішення.

Якщо власник доведе право на майно, йому будуть направлена вимога про утримання приміщення в належному вигляді і він повинен буде понести витрати за його утримання.

Журналісти додають, що за фактом рішенням ватажків "ДНР" відтепер відібрати можна будь-яке нерухоме майно, навіть якщо воно утримується в порядку і за нього оплачуються комунальні, адже в "указі" йдеться тільки про "ознаки безгосподарності" майна.

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"Тобто під загрозою всі переселенці, які поїхали як в Україну, так і в Росію. І які є власниками своїх квартир і будинків", - резюмують автори.

При цьому рекомендується стежити за ресурсами "ДНР", на яких можуть публікувати оголошення про "безхазяйне" майно, а також домовлятися з сусідами, щоб вони змогли підтвердити факт проживання господарів у квартирі.

Псевдореферендум на Донбасі в 2014 році

  • У травні 2014 року в Донецькій і Луганській областях сепаратисти вже проводили так званий референдум про самовизначення регіонів.
  • За його результатами ватажки сепаратистів оголосили про суверенітет і висловили бажання вступити до складу Росії, а також об'єднатися з "Луганською народною республікою" в Новоросію.
  • Офіційний Київ, країни Заходу, ПАРЄ, ОБСЄ розцінили референдум як нелегітимний.
  • Росія заявила про "повагу підсумків референдуму", проте де-юре його не визнала
  • Конституція і законодавство України передбачають зміну територіального устрою країни лише шляхом всеукраїнського референдуму.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

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