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Беспредел в "ДНР": как боевики будут отжимать квартиры переселенцев

1 мая 2021, 17:40

Имущество украинцев, выехавших из оккупированных РФ районов Донбасса, в "ДНР" могут объявить "собственностью республики".

Пушилин одобрил отжим квартир переселенцев
Главарь "ДНР" Денис Пушилин / Reuters

В "ДНР" приняли решение отбирать недвижимое имущество, находившееся в госсобственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин.

Отныне имущество украинцев, выехавших из оккупированных РФ районов Донбасса, в "ДНР" могут объявить "муниципальной собственностью" или "собственностью республики", говорится в "указе" Дениса Пушилина.

Боевики "ДНР" решили, что недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признается "муниципальной собственностью" или "собственностью республики".

Также определяется порядок проведения "государственной регистрации прав" на недвижимое имущество. Кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в "собственность ДНР" или в "муниципальную собственность".

Какие квартиры в "ДНР" признают бесхозными:

Как уточняет издание Strana.ua, в "ДНР" бесхозной будет считаться недвижимость, которая не имеет собственника, либо он неизвестен или отказался от права собственности.

Боевики в течение 10 дней после выявления такого имущества размещает объявление в на своем официальном сайте с предложением к собственнику объявиться. В случае неявки, запускается процесс признания собственности бесхозной.

"Людям, которые владеют недвижимостью в неподконтрольных районах Донецкой области, нужно будет доказывать личным присутствием свое право на собственность. На это отводится 30 дней", - поясняется в материале.

Если за месяц хозяин не объявился, организуется комиссия, которая проводит осмотр помещения. К акту осмотра могут прикладываться фотоснимки.

Под бесхозным имуществом подразумеваются не только дома и квартиры, но и нежилые помещения - например, гараж для автомобиля. А также земельные участки.

Как в "ДНР" у переселенцев отберут квартиры:

Владельцам имущества дадут не более 30 дней для того, чтобы заявить свои права.

Если же собственник в указанный срок не явится, в течение 5 дней будет составлен акт о невозможности установления собственника, а затем организуется сбор технических и других документов для передачи объекта в "муниципальное пользование".

Всего на этот процесс отводится 75 дней плюс время на установление собственника жилья, уточняет издание.

В то же время владельцам дали возможность обратиться в местный "суд" о передаче имущества в муниципальную собственность и оспорить это решение.

Если собственник докажет право на имущество, ему будут направлено требование о содержания помещения в надлежащем виде и он должен будет понести затраты за его содержание.

Журналисты добавляют, что по факту решением главарей "ДНР" отныне отобрать можно любое недвижимое имущество, даже если оно содержится в порядке и за него оплачиваются коммунальные, ведь в "указе" говорится только о "признаках бесхозяйственности" имущества.

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"То есть под угрозой все переселенцы, которые уехали как в Украину, так и в Россию. И которые являются собственниками своих квартир и домов", - резюмируют авторы.

При этом рекомендуется следить за ресурсами "ДНР", на которых могут публиковать объявления о "бесхозном" имуществе, а также договариваться с соседями, чтобы они смогли подтвердить факт проживания хозяев в квартире.

Псевдореферендум на Донбассе в 2014 году

  • В мае 2014 года в Донецкой и Луганской областях сепаратисты уже проводили так называемый референдум о самоопределении регионов.
  • По его результатам главари сепаратистов объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с "Луганской Народной Республикой" в Новороссию.
  • Официальный Киев, страны Запада, ПАСЕ, ОБСЕ расценили референдум как нелегитимный.
  • Россия заявила об "уважении итогов референдума", однако де-юре его не признала
  • Конституция и законодательство Украины предусматривают изменение территориального устройства страны лишь путём всеукраинского референдум.
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