Б'є далі та точніше: в Україні випробували новий потужний реактивний снаряд Тайфун-1

В Україні випробували реактивний снаряд Тайфун-1/ zsu.gov.ua

Міністерство оборони України провело успішні випробування нового реактивного снаряда калібру 122 мм Тайфун-1 для реактивної системи залпового вогню БМ-21У Верба.

"Міністерство оборони продовжує реалізацію стратегії ракетно-реактивного озброєння Збройних сил України. Результати випробувань Тайфун-1 будуть використані в ході розробки реактивного снаряда калібру 220 мм Тайфун-2 для модернізованої системи залпового вогню Ураган", - заявив Міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє прес-служба Міноборони.

Він зазначив, що ДП Конструкторське бюро Південне ім. М. К. Янгеля, яке розробило снаряд, також успішно провело льотні випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу Точка-У.

"У ході дослідницького ремонту вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту і системою телеметричного контролю. За словами Андрія Тарана, ремонт ракет для Точки-У дозволить відновити боєкомплект Збройних сил України для виконання завдань за призначенням", - йдеться в повідомленні.

/ zsu.gov.ua

Міністр оборони також додав, що зараз на завершальному етапі державних випробувань знаходиться створення високоточної ракети калібру 300 мм Вільха-М з поліпшеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню Смерч, яка розроблена ДП Державне Київське конструкторське бюро ЛУЧ.

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"Андрій Таран зазначив, що в рамках програми підвищення обороноздатності, Міністерством оборони запланована закупівля оперативно-тактичного ракетного комплексу Сапсан. Його виробником є ДП Конструкторське бюро Південне ім. М. К. Янгеля", - додали в Міноборони.

/ zsu.gov.ua

Довідка: система Тайфун-1 - це модернізована система Град. Дальність польоту ракети українські конструктори збільшили до 40 км. Випробування на полігоні Алібей допоможуть конструкторам та інженерам створити нову ракету калібру 220 мм для установки Тайфун-2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про випробування дослідного зразка вітчизняної самохідної артилерійської установки Богдана.

Родзинкою Богдани є ствол калібру 155 мм, виготовлений з української сталі на вітчизняному обладнанні, адаптований під стрільбу натовським боєприпасом.