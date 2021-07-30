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Бьет дальше и точнее: в Украине испытали новый мощный реактивный снаряд Тайфун-1

30 июля 2021, 12:56
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Успешно проведены летные испытания ракет для тактического ракетного комплекса Точка-У.

В Украине испытали реактивный снаряд Тайфун-1/ zsu.gov.ua

Министерство обороны Украины провело успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм Тайфун-1 для реактивной системы залпового огня БМ-21У Верба.

"Министерство обороны продолжает реализацию стратегии ракетно-реактивного вооружения Вооруженных сил Украины. Результаты испытаний Тайфун-1 будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм Тайфун-2 для модернизированной системы залпового огня Ураган", - заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что ГП Конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля, разработавшее снаряд, также успешно провело летные испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса Точка-У.

"В ходе исследовательского ремонта они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля. По словам Андрея Тарана, ремонт ракет для Точки-У позволит восстановить боекомплект Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.

/ zsu.gov.ua

Министр обороны также добавил, что сейчас на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточного ракеты калибра 300 мм Вильха-М с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня Смерч, которая разработана ГП Государственное Киевское конструкторское бюро ЛУЧ.

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"Андрей Таран отметил, что в рамках Программы повышения обороноспособности, министерством обороны запланирована закупка оперативно-тактического ракетного комплекса Сапсан. Его производителем является ГП Конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля", - добавили в Минобороны.

/ zsu.gov.ua

Справка: система Тайфун-1 - это модернизированная система Град. Дальность полета ракеты украинские конструкторы увеличили до 40 км. Испытания на полигоне Алибей помогут конструкторам и инженерам создать новую ракету калибра 220 мм для установки Тайфун-2.

Напомним, ранее сообщалось об испытаниях опытного образца отечественной самоходной артиллерийской установки Богдана.

Изюминкой Богданы является ствол калибра 155 мм, изготовленный из украинской стали на отечественном оборудовании, адаптированный под стрельбу натовским боеприпасом.

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