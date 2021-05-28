Шквальный огонь: в Украине испытывают мощную самоходку по стандартам НАТО

САУ Богдана на полигоне / armyinform.com.ua

На полигоне Вооруженных сил Украины проходят заводские испытания опытного образца отечественной самоходной артиллерийской установки Богдана.

Состоялась стрельбовая часть испытаний, сообщает Министерство обороны Украины.

По словам представителя ОАО Краматорский завод тяжелого станкостроения, которого привлекли к текущему этапу стрельб, изюминкой Богданы является ствол калибра 155 мм, изготовленный из украинской стали на отечественном оборудовании, адаптированный под стрельбу натовским боеприпасом. При этом для нарезки каналов ствола предприятие специально создало соответствующий станок.

"Стрельбы прошли в плановом режиме. Впереди - дальнейшие испытания", - добавили в Минобороны.

/ armyinform.com.ua

Как уточняет Defense Express, опытный образец Богданы уже осуществил более 50 выстрелов. Предварительные испытания заключаются в оценке реальных возможностей вооружения и соответствия определенным требованиям.

/ armyinform.com.ua

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САУ Богдана: перспективная украинская колесная самоходная гаубица, с пушкой калибра 155 мм. Она стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр 155 мм. Богдана построена на шасси КрАЗ со спаренной бронированной кабиной. САУ Богдана имеет автоматизированную систему наведения на контроллерах Siemens и систему подачи боеприпасов на 6 снарядов. Управление зарядкой, наведением и стрельбами может осуществляться как из кабины установки, так и снаружи - в задней части САУ установлен второй пункт управления.

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