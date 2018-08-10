В Украине презентовали новую САУ "Богдана"

В Украине прошли государственные испытания нового оружия - новейшей САУ "Богдана".

"Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня", - сообщает пресс-служба ведомства..

Гаубица способна поражать цели на расстоянии более 60 километров, ведя огонь спецбоеприпасами. Аналогов такой САУ у России нет. Новая самоходная гаубица имеет "натовский 155-мм калибр".

"Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии", - заявили в СНБО.

Читайте такжеВСУ приступили к испытаниям роботизированного НОК "Охотник"Стандартам НАТО также соответствуют система управления пушкой и технология ее изготовления - на украинских оборонных предприятиях.

Новая САУ сделана на колесной базе КрАЗ. Орудие имеет 6-зарядный автомат заряжания и возможность удаленного управления.

Как ожидается, новинку украинской армии покажут на параде в День Независимости 24 августа.

Ранее на одном из полигонов, расположенных на Донбассе, военнослужащие ВСУ провели очередные стрельбы из противотанкового оружия и из комплекса СПГ-9 (станкового противотанкового гранатомета - "Главред") в частности.