"Выводит из строя одним выстрелом". В ВСУ показали зрелищное видео с противотанковых стрельб

На одном из полигонов, расположенных на Донбассе, военнослужащие ВСУ провели очередные стрельбы из противотанкового оружием и из комплекса СПГ-9 (станкового противотанкового гранатомета - "Главред") в частности.

Соответствующий видеоролик был опубликовано на странице 93-й Отдельной механизированной бригады в соцсети Facebook. "Это эффективное и мощное оружие. Одним метким выстрелом оно готово вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине испытали новое артиллерийское оружие, а также новейший боевой модуль и термобарическое оружие.