Бив руками і ногами дівчину, зламавши їй ніс: у поліції відреагували на побиття у Харкові

16-річному хлопцеві, який побив 14-річну дівчину, загрожує до року виправних робіт - поліція / УНІАН

У Харкові поліція відкрила кримінальну справу за фактами побиття 16-річним місцевим жителем дівчини. Хлопцеві, який бив дівчину кулаками, ногами, і зламав їй ніс, загрожує до 1 року виправних робіт. Його дії класифіковані за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу – умисне легке тілесне ушкодження.

Як заявили у Головному управлінні Національної поліції у Харківській області, правоохоронцям надійшов сигнал від мешканки Слобідського району про побиття її дочки. Особу, яка побила дівчину встановлено – нею є 16-річний хлопець. У якості покарання йому загрожує до одного року виправних робіт.

"Відомості про кримінальний проступок внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно санкції статті передбачає до 1 року виправних робіт", - зазначили в поліції.читайте такожНа Київщині заробітчани жорстоко побили дівчину цеглою - деталі інциденту

Правоохоронці підкреслюють, що наразі поліція шукає очевидців події і встановлює особу людини, яка знімала відео побиття дівчини і поширювала відеозапис у Мережі.

Побиття у Харкові

У Харкові на нових будинках 16-річний місцевий житель на ім'я Олександр побив дівчину. Він наносив 14-річній школярці удари руками і ногами. У постраждалої зламаний ніс. Пізніше його спіймали і змусили вибачитися. При цьому з'ясувалося, що такий випадок за участю підлітка стався не в перший раз.

Заступник голови МВС Антон Геращенко назвав підлітка, який побив у Харкові дівчину, "мерзотою", і заявив, що тепер йому загрожує кримінальна справа.