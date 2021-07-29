Бив цуценят об землю і вішав: що відомо про 13-річного підозрюваного у вбивстві 6-річної Мирослави

Богдан Федь підозрюється у вбивстві 6-річної дівчинки / t.me/truexanews

Правоохоронці підозрюють у вбивстві шестирічної Мирослави Третяк 13-річного жителя Старого Салтова Харківської області. Саме з ним дівчинка пішла 28 липня і не повернулася.

За словами матері, Мирослава самовільно вийшла з двору будинку з 13-річним сусідським хлопцем. Близько дванадцятої ночі тіло дитини з ознаками насильницької смерті у вигляді забиття голови та обличчя знайшли в покинутому будинку.

Як пише Telegram-канал Труха, підозрюваного у скоєнні злочину звуть Богдан Федь. Він вже давно "прославився" шкуродерством та іншими неадекватними вчинками. Повідомляється, що підліток з особливою жорстокістю вбив трьох цуценят – він бив їх об землю і вішав.

Що відомо про Богдана Федя / t.me/truexanews

У зв'язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання до суду про дозвіл на допит підлітка і поміщення його в приймач-розподільник для дітей ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Як повідомляв Главред, в місті Нікополь Дніпропетровської області задушили 15-річну дівчину. Тіло Анастасії Карнаух знайшли на пустирі 19 червня. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у вбивстві - ним виявився 15-річний підліток.