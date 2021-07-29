Бил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы

Богдан Федь подозревается в убийстве 6-летней девочки / t.me/truexanews

Правоохранители подозревают в убийстве шестилетнейМирославы Третьяк 13-летнего жителя Старого Салтова Харьковской области. Именно с ним девочка ушла 28 июля и не вернулась.

По словам матери, Мирослава самовольно вышла из двора дома с 13-летним соседским парнем. Около двенадцати ночи тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица нашли в заброшенном доме.

Как пишет Telegram-канал Труха, подозреваемого в совершении преступления зовут Богдан Федь. Он уже давно "прославился" живодерством и прочими неадекватными поступками. Сообщается, что подросток с особой жестокостью убил троих щенков – он бил их о землю и вешал.

Что известно о Богдане Феде / t.me/truexanews

В связи с несовершеннолетним возрастом злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на допрос подростка и помещения его в приемник-распределитель для детей ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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