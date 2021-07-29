УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы

29 июля 2021, 10:29
Прослушать новость
Остановить

На Харьковщине 28 июля пропала маленькая девочка. По словам матери, она самовольно ушла с 13-летним соседским парнем. Ночью Мирославу нашли мертвой.

Богдан Федь
Богдан Федь подозревается в убийстве 6-летней девочки / t.me/truexanews

Правоохранители подозревают в убийстве шестилетнейМирославы Третьяк 13-летнего жителя Старого Салтова Харьковской области. Именно с ним девочка ушла 28 июля и не вернулась.

По словам матери, Мирослава самовольно вышла из двора дома с 13-летним соседским парнем. Около двенадцати ночи тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица нашли в заброшенном доме.

Как пишет Telegram-канал Труха, подозреваемого в совершении преступления зовут Богдан Федь. Он уже давно "прославился" живодерством и прочими неадекватными поступками. Сообщается, что подросток с особой жестокостью убил троих щенков – он бил их о землю и вешал.

Что известно о Богдане Феде / t.me/truexanews

В связи с несовершеннолетним возрастом злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на допрос подростка и помещения его в приемник-распределитель для детей ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела: новые детали трагедии на ПолтавщинеПравоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал Главред, в городе Никополь Днепропетровской области задушили 15-летнюю девушку. Тело Анастасии Карнаух нашли на пустыре 19 июня. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве - им оказался 15-летний подросток.

полиция Харьковская область новости Украины убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Бил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феноменаУкраина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена Астрологи назвали долгожителей среди знаков ЗодиакаАстрологи назвали долгожителей среди знаков Зодиака Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит головуМагнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову В киевских дворах будут брать деньги за парковкуВ киевских дворах будут брать деньги за парковку Употребление любимого всеми овоща может увеличить риск трех серьезных заболеванийУпотребление любимого всеми овоща может увеличить риск трех серьезных заболеваний

Последние новости

10:43

"Исконно русский город": в Харькове разгорелся новый языковой скандал

10:33

"Шантажировали бы весь мир": Арахамия назвал отказ от ядерного оружия в Украине ошибкой Видео

10:29

Бил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы

10:26

Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому

09:54

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: ребенка нашли мертвым

Реклама
09:36

Эффективность COVID-вакцины от Pfizer снижается до 84% через полгода – исследование Видео

09:15

Заготовка на осень: почему Зеленский массово увольняет силовиков

09:08

Синоптик объявил штормовое предупреждение: почти всю Украину накроют грозы Видео

08:56

Поддержка оборонной мощи Украины и космос: Зеленский и Байден подпишут в США три документа Видео

08:21

Коронавирус в Украине ускорился: подскочило число больных и жертв за сутки

08:14

Пагубное влияние Путина и атака на Украину: в Сенате США поставили ультиматум Белому дому из-за СП-2 Видео

08:00

"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": Шкиряк и Шевченко устроили скандал в прямом эфире Видео

07:45

Зеленский еще не закончил чистку силовиков мнение

07:12

Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу" Видео

07:12

Гороскоп на август 2021 для Весов: что в этом месяце нельзя делать представителям знака

06:49

Миссия МВФ в сентябре приедет в Украину

06:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

06:30

Хомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУ мнение

06:15

Анна Тринчер в сексуальном белье игриво подразнила поклонников голыми селфи

06:10

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывающие смертельную болезнь Видео

Реклама
06:02

Жесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом Видео

05:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

05:28

Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому Видео

05:10

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

05:02

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

04:22

Цены на продукты в Украине будут расти: что подорожает

03:57

Топ-3 полезностей для здоровья, наступающих после отказа от сахара

03:12

Эксперт рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться

02:47

Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: стресс, обострение заболеваний или приятная встреча Видео

02:25

Капитан Марвел обнажилась и засветила потрясающее тело в сауне

02:16

Названы три самых невезучих знака Зодиака Видео

01:39

"Плохая пародия на 95 квартал": эксперт оценил последствия назначения Арестовича главой СБУ

00:51

Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета Видео

00:29

Симптомы сердечного приступа: пять необычных признаков на коже Видео

00:03

Украину накроет шквалами с градом и налетит ураган Видео

00:02

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

28 июля, среда
23:40

Украинских легкоатлетов за день до старта отстранили от Олимпиады-2020 Видео

23:02

В доме, на который рухнул самолет на Прикарпатье, находились дети Видео

22:30

Кравчук в реанимации: кто будет представлять Украину в ТКГ Видео

22:22

В Ровно произошла масштабная авария, люди сидят без света

Реклама
21:45

Зеленский провел кадровые перестановки в армии

21:35

СНБО проведет срочное выездное заседание на Донбассе - СМИ Видео

21:15

"Мне сложно говорить": телеведущий Дмитрий Комаров потерял друга в авиакатастрофе на Прикарпатье Видео

21:12

Украинские ученые обнародовали печальный прогноз по пандемии коронавируса Видео

20:40

В Луцке умер знаменитый украинский футболист Видео

20:27

На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц Видео

20:23

Зеленский ответил на статью Путина и сравнил россиян с татаро-монгольским нашествием Видео

20:17

Как неправильно употреблять белок: главные ошибки Видео

19:56

Выяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма Дельта Видео

19:54

В Украине резко выросло число зараженных коронавирусом из-за штамма Дельта Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять