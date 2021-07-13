Битва на Троєщині: у Києві смішно побилися велосипедист і водій вантажівки

Велосипедист і водій вантажівки не поділили дорогу / Скріншот відео dtp.kiev.ua

У Києві у районі Троєщини на перехресті Бальзака і Драйзера сталася бійка між водієм фури і велосипедистом, якому на ділянці дороги примарився пішохідний перехід. Конфлікт вдалося врегулювати без серйозного рукоприкладства.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій фури та велосипедист вдень на Троєщині не змогли поділити дорогу. Велосипедист підійшов до водія вантажівки і викликав того на розборки. Він думав, що на ділянці дороги, де стався конфлікт, є пішохідний перехід.

"Київ. Пілоти братаються прямо посеред дороги: Троєщина. Перехрестя Бальзака і Драйзера. Велосипедист думав, що там є пішохідний перехід", - зазначено у повідомленні.

Автор відео жартома назвав бійку "братанням" і закликав до мирного врегулювання конфліктів.

"Браталися вони секунд тридцять, після чого конфлікт перейшов в менш активну фазу", - підкреслив він.

Про постраждалих в результаті конфлікту не повідомляється.

Нагадаємо, у Києві 4 липня на Подолі сталася масова бійка, в якій взяли участь більше десятка осіб. У деяких з них була футбольна атрибутика і національні прапори України. Один з учасників конфлікту впав на асфальт. Його добивали ногами незважаючи на те, що він вже лежав на землі.