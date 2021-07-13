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Битва на Троещине: в Киеве смешно подрались велосипедист и водитель грузовика

13 июля 2021, 15:04

Потасовку между двумя героями конфликта назвали "братанием".

Велосипедист и водитель грузовика не поделили дорогу / Скриншот видео dtp.kiev.ua

В Киеве в районе Троещины на перекрестке Бальзака и Драйзера произошла потасовка между водителем фуры и велосипедистом, которому на участке дороги показался пешеходный переход. Конфликт удалось урегулировать без серьезного рукоприкладства.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель фуры и велосипедист днем на Троещине не смогли поделить дорогу. Велосипедист подошел к водителю грузовика и вызвал того на разборки. Он думал, что на участке дороги, где произошел конфликт, есть пешеходный переход.

"Киев. Пилоты братаются прямо посреди дороги: Троещина. Перекресток Бальзака и Драйзера. Велосипедист думал, что там есть пешеходный переход", - указано в сообщении.

Автор видео в шутку назвал потасовку "братанием" и призвал к мирным урегулированиям конфликтов.

"Братались они секунд тридцать, после чего конфликт перешел в менее активную фазу", - подчеркнул он.

О пострадавших в результате конфликта не сообщается.

Напомним, в Киеве 4 июля на Подоле произошла массовая драка, в которой приняли участие более десятка человек. У некоторых их них была футбольная атрибутика и национальные флаги Украины. Один из участников конфликта упал на асфальт. Его добивали ногами несмотря на то, что он уже лежал на земле.

новости Киева происшествие дороги
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